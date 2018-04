L’industrie canadienne de l'aluminium nage en plein brouillard face à Donald Trump

L’industrie canadienne de l’aluminium nage en plein brouillard quant à ce qui l’attend de l’autre côté de l’échéance du 1er mai fixée par Donald Trump dans sa guerre contre les importations étrangères.

« La situation est devenue complètement imprévisible », a soupiré mardi le président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada, Jean Simard, en entretien téléphonique au Devoir. « Des couches de mystère s’ajoutent sans cesse aux couches d’incertitude, et tout ça dans un contexte de crise. »

Les producteurs canadiens d’aluminium comme d’acier sont exemptés pour le moment des tarifs douaniers, respectivement de 10 % et de 25 %, imposés par le gouvernement américain sur les importations étrangères. Ils perdront toutefois cette exemption à la fin du mois, a menacé au début du mois dernier le président Donald Trump, à moins que la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) n’ait donné des résultats satisfaisants.

Est-ce que cela signifie qu’une entente entre le Canada, les États-Unis et le Mexique doit être trouvée avant la date butoir ou qu’une simple avancée des négociations serait suffisante, ce n’est pas très clair ? « L’exemption devrait normalement continuer de s’appliquer si les négociations se poursuivent, mais on n’en est pas certains, se désole Jean Simard. Il se peut aussi, même si une entente est conclue, que l’exemption soit maintenue mais qu’on nous impose quand même des quotas. On ne sait pas. »

De mal en pis

Pour ne rien arranger, le marché mondial de l’aluminium a subi d’autres chocs depuis l’annonce des tarifs douaniers américains, explique Jean Simard. La moitié de la production de l’un des plus importants exportateurs brésiliens d’alumine a été bloquée par Brasília, il y a un mois, coupant d’un coup 5 % de l’approvisionnement mondial. Deux semaines plus tard, une nouvelle série de sanctions américaines contre les amis du président russe, Vladimir Poutine, a mis au ban de l’économie mondiale le multimilliardaire russe Oleg Deripaska et sa compagnie, Rusal, l’un des plus grands producteurs d’aluminium et d’alumine au monde.

« Depuis, les prix ne cessent d’augmenter et c’est chacun pour soi », rapporte Jean Simard. Il ne manquerait plus que l’Europe, particulièrement frappée par la crise, décide de se prévaloir de son droit, reconnu par l’Organisation mondiale du commerce, de défendre son secteur contre ce choc extraordinaire et impose à son tour des mesures de protection contre les importations étrangères, y compris canadiennes. « Heureusement que l’économie mondiale se porte bien… Pour le moment. »

Comment plaire à Trump ?

La renégociation de l’ALENA a beaucoup avancé au cours du dernier mois, mais ce ne sera pas suffisant pour respecter l’échéance du 1er mai, estime Raymond Chrétien, ancien ambassadeur canadien dans plusieurs grandes capitales, dont Washington, et aujourd’hui représentant du Québec dans les conflits commerciaux avec les États-Unis du bois d’oeuvre, du papier d’imprimerie et, depuis le mois dernier, de l’aluminium et de l’acier. « Je suis content des progrès qui ont été réalisés ces derniers jours, mais je serais surpris qu’il y ait une entente d’ici deux semaines », a-t-il déclaré à des journalistes mardi en marge du premier discours au Québec de la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Craft, devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

On a rapporté ces dernières semaines que les négociateurs se rapprochaient d’un compromis sur la difficile question de la définition du contenu nord-américain dans la fabrication automobile et de son seuil minimum. Les autres enjeux litigieux, comme la durée du futur traité, l’avenir de ses tribunaux spéciaux et l’accès aux marchés des contrats publics aux États-Unis, n’auraient toutefois pas avancé d’un pouce, quant à eux.

Est-ce que ces avancées seront suffisantes pour convaincre Donald Trump de maintenir l’exemption dont bénéficie le Canada dans l’aluminium et l’acier ? Raymond Chrétien l’ignore. « C’est très vague, tout cela. Personne ne sait trop sur quel pied danser. Normalement, comme nous avons déjà obtenu une exemption, il faudrait quelque chose de phénoménalement important pour nous l’enlever. Mais encore une fois, ces négociations sont très politiques et extraordinairement différentes de tout ce que j’ai connu par le passé. »