Hausse de 26% du profit de Goldman Sachs

New York — La banque d’investissement américaine Goldman Sachs a affiché mardi un bénéfice du premier trimestre en hausse de 26 %, aidé par un plus faible taux d’imposition et une volatilité accrue sur les marchés. Goldman Sachs a engrangé un bénéfice de 2,83 milliards $US, soit 6,95 $US par action, ce qui se comparait à un profit de 2,26 milliards, ou 5,15 $US l’action, pour la même période un an plus tôt. Goldman Sachs a aussi indiqué que son compte d’impôts avait fortement diminué au plus récent trimestre — un déclin aussi rapporté par ses concurrentes comme JPMorgan Chase, Citigroup et Bank of America. Son taux d’imposition effectif a reculé à 17,2 %, alors qu’il se situe habituellement entre 25 et 30 %.