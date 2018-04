CSeries: revers pour Ottawa dans le litige Canada-Brésil

Le Canada vient d’essuyer un revers à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui étudiera la plainte déposée par le Brésil entourant les aides financières octroyées à Bombardier pour développer la CSeries.

Au cours des derniers mois, Ottawa tentait de limiter la portée du mandat du Groupe spécial de l’organisation internationale en reprochant au pays d’Amérique du Sud d’avoir ajouté quatre éléments à sa plainte déposée en février 2017.

Selon le Brésil, l’avionneur québécois a bénéficié d’aides financières de plus de 3 milliards $US, ce qui risque de provoquer d’autres « distorsions » dans le secteur aéronautique, au détriment des intérêts brésiliens — soit le constructeur Embraer. Cela aurait ainsi permis à Bombardier de vendre la CSeries à bas prix, ce qui aurait perturbé l’équilibre du marché en plus de nuire aux autres joueurs du secteur.

Dans une décision rendue mardi, les trois membres du comité de l’OMC rejettent les arguments canadiens à l’égard des mesures supplémentaires : le programme des supergrappes d’innovation d’Ottawa pouvant atteindre 950 millions, un programme de la Ville de Montréal, une mesure d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec ainsi qu’un crédit d’impôt québécois. « Le Groupe spécial convient que les quatre mesures en cause s’inscrivent dans le champ et l’essence du différend tel que décrit par le Brésil, si bien que le champ du différend n’est pas élargi », peut-on lire dans le jugement préliminaire de 13 pages.

Les autorités brésiliennes disaient avoir pris connaissance de ces incitatifs dans le cadre de la dispute commerciale entre Boeing et Bombardier, qui a débuté quelques mois après le dépôt de la plainte contre Ottawa. Pour sa part, le gouvernement Trudeau alléguait que les quatre programmes évoqués dans la demande d’établissement du groupe spécial venaient élargir le champ du différend évoqué initialement par le Brésil.