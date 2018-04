Résolu et Unifor s’entendent sur un contrat modèle

Photo: Résolu

Le syndicat Unifor et Produits forestiers Résolu ont conclu une entente de principe quant au renouvellement du contrat de travail qui doit servir de modèle à l’industrie des pâtes et papiers pour l’Est du Canada. Unifor l’a indiqué par communiqué, lundi, en précisant qu’il s’agit d’un contrat de quatre ans. L’entente doit être présentée aux membres du syndicat d’ici le 27 avril, a précisé Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor qui, au Québec, est affilié à la FTQ. Le contenu n’a pas été dévoilé, le syndicat préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c’est le cas en pareille circonstance. On sait toutefois que l’entente porte sur les salaires, les vacances, le régime de retraite, les avantages sociaux et la sécurité d’emploi. Ce type de contrat établit ensuite une structure pour les négociations dans les autres usines de pâtes et papiers en Ontario, au Québec et en Atlantique. 15 000 travailleurs seraient concernés par ce contrat type, dont environ 10 000 au Québec.