Le patron de MGA offre 1,1 milliard pour des magasins de Toys “R” Us

Le patron du géant des jouets MGA Entertainment affirme s’être associé à d’autres investisseurs pour verser un total de 1,1 milliard afin de racheter des magasins Toys “R” Us au Canada et aux États-Unis. Isaac Larian, le milliardaire dont la société détient notamment les marques L.O.L. Surprise !, Little Tikes et Num Noms, estime que l’industrie du jouet souffrirait grandement de la disparition de Toys “R” Us. L’offre d’achat comprend 271 millions pour racheter les magasins canadiens de Toys “R” Us, ainsi que 851 millions pour environ 274 magasins aux États-Unis. Toys “R” Us a indiqué en mars qu’elle fermerait ses 740 magasins aux États-Unis tout en continuant à exploiter ses magasins canadiens.