Le Groupe ADF affiche une perte en raison de la réforme américaine

Photo: Groupe ADF

Terrebonne — Le Groupe ADF a affiché jeudi une perte de 7,2 millions pour son exercice financier, comparativement à un bénéfice pour l’exercice précédent, une situation qu’il a attribuée à une charge fiscale non récurrente liée à ses activités américaines. Le fabricant de charpentes métalliques complexes de Terrebonne a indiqué que sa perte de 22 ¢ par action pour l’exercice clos le 31 janvier se comparait à un bénéfice de 1,5 million, soit 5 ¢ par action, pour l’exercice précédent. En excluant l’impact d’une radiation des actifs d’impôt différé liée à la réforme fiscale américaine, le dernier exercice du Groupe ADF se serait soldé par un bénéfice de 2,0 millions, ou 6 ¢ par action, a précisé l’entreprise. Les revenus annuels ont progressé à 180,5 millions, alors qu’ils étaient de 102,8 millions un an plus tôt.