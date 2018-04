Paris assigne en justice les plateformes de location Airbnb et Wimdu

Paris — La très touristique ville de Paris, premier marché au monde pour Airbnb, a annoncé jeudi qu’elle poursuivait en justice les plateformes Airbnb et Wimdu, accusées de ne pas respecter la loi visant à limiter le nombre de locations. Afin de vérifier que les propriétaires ne dépassent pas la durée limite légale de location de 120 jours par an, Paris exige ainsi depuis le 1er décembre 2017 que tout loueur de meublé touristique s’enregistre et que son numéro d’enregistrement figure sur l’annonce en ligne. La plateforme qui héberge l’annonce doit pour sa part retirer de son site toute offre de location qui ne porte pas ce numéro d’enregistrement. Sur les quelque 50 000 annonces du site Airbnb concernant Paris, « une écrasante majorité de 84 % des annonces » ne portent pas de numéro d’enregistrement, selon la ville.