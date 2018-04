L’Inde et l’Arabie saoudite vont construire une énorme raffinerie de 44 milliards $US

New Delhi — Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a annoncé mercredi un accord avec un consortium indien pour la construction d’une énorme raffinerie dans l’ouest de l’Inde pour un coût estimé à 44 milliards $US. Le complexe pétrochimique — qui a fait l’objet mercredi d’un protocole d’accord avec l’Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation et Hindustan Petroleum Corporation — sera capable de traiter 1,2 million de barils de brut par jour et figurera parmi les plus gros du monde, a indiqué l’entreprise publique dans un communiqué. La nouvelle raffinerie sera située dans l’État du Maharashtra, à quelque 200 kilomètres au sud de Bombay, la capitale économique du pays. Pays de 1,25 milliard d’habitants, l’Inde importe massivement du pétrole pour répondre aux gigantesques besoins énergétiques nécessaires pour soutenir son rythme de croissance.