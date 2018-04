Trump tweete à propos d'«échanges commerciaux stupides» avec la Chine

Pékin — La Chine a jugé lundi que des négociations commerciales avec les États-Unis étaient « impossibles dans les conditions actuelles », en dépit d’un tweet accommodant du président américain Donald Trump, sur fond d’escalade des tensions entre les deux puissances.

« Jusqu’à présent, les responsables américains et chinois n’ont engagé aucune négociation sur les différends commerciaux », a assuré Geng Shuang, porte-parole de la diplomatie chinoise, lors d’une conférence de presse.

« Dans les conditions actuelles, il est impossible pour les deux parties d’avoir de quelconques pourparlers sur le sujet », a-t-il martelé.

Avant de fustiger « la complète responsabilité » de Washington dans les hostilités commerciales : « D’un côté, les États-Unis brandissent le bâton des sanctions, et de l’autre, ils répètent à tout bout de champ qu’ils veulent négocier. Je ne sais pas pour qui ils jouent cette comédie », a cinglé M. Geng.

Donald Trump a décidé début mars d’imposer des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, avant de réclamer plus tard d’autres tarifs visant spécifiquement des importations chinoises en rétorsion au « vol de propriété intellectuelle » reproché à Pékin.

Le géant asiatique a alors agité la menace de mesures punitives contre des produits américains, notamment le soja, exhortant les États-Unis à cesser leur « intimidation économique ».



Trump en ajoute une couche

Le président américain Donald Trump en a rajouté lundi matin, ce qui ne fera rien pour calmer les inquiétudes des investisseurs.



M. Trump a lancé sur Twitter qu’une automobile fabriquée en Chine est frappée de droits de 2,5% quand elle arrive aux États-Unis, mais que les droits sont de 25% quand une voiture américaine entre en Chine.



M. Trump demande alors, « Est-ce que ça vous semble être des échanges commerciaux libres ou justes ? […] Non, ce sont des ÉCHANGES COMMERCIAUX STUPIDES ».



La Chine impose des tarifs de 25% sur la plupart des voitures importées — des tarifs douaniers de 10% et une taxe automobile de 15%.



Depuis décembre 2016, Pékin impose une taxe additionnelle de 10% sur les voitures valant plus de 200 000 $ US.



L’équipe économique de M. Trump semble divisée dans sa stratégie face à la Chine.



Pékin a menacé de répliquer si Washington va de l’avant avec les droits envisagés, pendant que M. Trump fait valoir sa relation solide avec le président Xi Jinping.

« La Chine va retirer ses barrières douanières parce que c’est ce qu’il faut faire […] et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle », a ainsi écrit M. Trump dimanche dans un tweet matinal, promettant « un superbe avenir pour les deux pays ».

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!