Le déficit commercial du Canada grimpe à 2,7 milliards en février

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Ottawa — Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est chiffré à 2,7 milliards en février, un élargissement par rapport au déficit de 1,9 milliard enregistré en janvier, a indiqué jeudi Statistique Canada. Les importations ont crû de 1,9 %, principalement sous l’effet d’une hausse des importations de produits énergétiques, a dit l’agence fédérale. Les exportations ont augmenté de 0,4 %, surtout en raison de plus fortes exportations d’automobiles et de camions légers. En termes réels (ou en volume), les importations ont augmenté de 1,9 % et les exportations ont crû de 0,6 %. Les importations totales ont augmenté de 1,9 % en février pour se situer à 48,6 milliards, des hausses ayant été observées dans 8 des 11 sections. Les exportations totales ont légèrement augmenté de 0,4 % pour se chiffrer à 45,9 milliards. L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est rétréci pour passer de 2,9 milliards en janvier à 2,6 milliards en février. Le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est creusé, passant de 4,9 milliards en janvier à 5,3 milliards en février.