Le déficit commercial des États-Unis augmente pour un sixième mois consécutif

Washington — Le déficit commercial des États-Unis a augmenté pour un sixième mois consécutif en février.

Le département du Commerce a témoigné jeudi d’un déficit de 57,6 milliards $US en février, comparativement à 56,7 milliards $US en janvier.

Les exportations de biens et services ont totalisé 204,4 milliards $US, mais les importations se sont chiffrées à 262 milliards $US.

Le déficit commercial concernant les échanges de biens avec la Chine est passé de 36 milliards $US en janvier à 29,3 milliards $US en février.