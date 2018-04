EDC verse 969 millions en dividendes au gouvernement fédéral

Photo: iStock

Ottawa — Exportation et Développement Canada (EDC) a annoncé, mercredi, avoir versé 969 millions en dividendes au gouvernement fédéral. L’an dernier, la société d’État avait payé 768 millions à son actionnaire, le gouvernement du Canada. En 2016, ce montant s’élevait à 500 millions. EDC génère des revenus principalement en percevant des intérêts sur ses prêts, des commissions sur ses produits de cautionnement et des primes sur ses produits d’assurance. L’agence dit avoir terminé l’année 2017 avec des actifs de 60 milliards et a gagné 1 milliard au courant de l’année. Le rapport annuel complet d’EDC sera rendu public au deuxième trimestre.