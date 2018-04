Zone euro: le chômage recule, l’inflation accélère

Bruxelles — La reprise économique gagne du terrain en zone euro, avec un taux de chômage en février au plus bas depuis décembre 2008 et une accélération de l’inflation en mars, selon des données publiées mercredi.



Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en février à 8,5 %, contre 8,6 % en janvier, a indiqué l’Office européen des statistiques, Eurostat. En décembre 2008, ce taux était de 8,3 %. Le taux d’inflation annuel de la zone euro a bondi en mars à 1,4 %.



Ces chiffres du chômage et de l’inflation sont conformes aux attentes des experts interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. Ils viennent étayer le sentiment que les performances économiques de la zone euro s’améliorent grandement, après des années de reprise plutôt molle qui ont suivi la crise de la dette. Ainsi, le chômage dans la zone euro n’a cessé de reculer depuis qu’il est repassé en septembre 2016 sous le seuil symbolique de 10,0 %.



Au pire de la crise de la dette, le chômage avait atteint le taux record de 12,1 % en avril, mai et juin 2013 dans la zone euro.