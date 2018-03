Nouvelle grève pour les salaires à Air France

Photo: Getty Images

Paris — Le personnel de la compagnie aérienne Air France était de nouveau appelé à faire la grève pour de meilleurs salaires vendredi, un troisième arrêt de travail en plus d’un mois qui a conduit à l’annulation d’un quart des vols. Le trafic était conforme aux prévisions vendredi matin, soit 76 % de vols maintenus, a indiqué un porte-parole. Jeudi, la direction prévoyait d’assurer 80 % des vols long-courriers et autant de court-courriers, à l’aéroport parisien d’Orly et en province, ainsi que 70 % des moyen-courriers au départ et vers l’aéroport de Roissy. Selon une première estimation de la direction, 31,6 % des pilotes, 28,3 % des hôtesses et stewards, et 20,4 % des personnels au sol ont cessé le travail.