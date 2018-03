La Caisse dans une plateforme indienne

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé un investissement initial de 20 millions $US dans le premier fonds de croissance de Fundamentum, « Fundamentum Partnership — Fund I ». Conçue par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, Fundamentum est une plateforme de croissance pour les compagnies à mi-parcours de leur développement dans le secteur des technologies. « Avec une taille cible de 100 millions $US, Fundamentum Partnership — Fund I a pour objectif d’investir en moyenne jusqu’à 15 millions $US dans des entreprises en développement triées sur le volet », peut-on lire dans le communiqué. Il visera des investissements dans les secteurs des technologies destinées aux consommateurs et aux entreprises, que ce soit dans la vente au détail, la logistique, le voyage ou l’externalisation de services.