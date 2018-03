Le fondateur de Dollarama ne reviendra pas comme président du conseil

Le fondateur de Dollarama, Larry Rossy, ne renouvellera pas son mandat à la tête du conseil d’administration du détaillant, mais cette décision n’est pas synonyme d’un départ à la retraite définitif pour l’homme d’affaires de 75 ans.



« Mon père a simplement décidé de ralentir un peu », a lancé jeudi le président et chef de la direction de l’entreprise, Neil Rossy, au cours d’une conférence téléphonique.



En plus de continuer à afficher une croissance de ses profits, Dollarama a profité du dévoilement de ses résultats du quatrième trimestre pour annoncer quelques changements à son conseil d’administration et une expansion de son centre de distribution montréalais.



Ainsi, Larry Rossy sera remplacé par Stephen Gunn à la présidence du conseil après la prochaine assemblée annuelle des actionnaires prévue le 7 juin. M. Gunn est l’administrateur principal du détaillant depuis 2009. Kristin Williams Mugford a également été nommée administratrice.



« L’objectif est d’assurer une transition en douceur, a dit le patron de Dollarama. Puisque notre administrateur principal depuis 2009 présidera le conseil, cette transition aura été complétée. »



Larry Rossy, qui sera président émérite du conseil d’administration, avait cédé le poste de président et chef de la direction à son fils Neil il y a deux ans. Il demeurait impliqué, notamment en matière de gestion immobilière.



L’homme d’affaires continuera entre autres à agir comme mentor auprès de l’équipe de direction.



« Il a quand même été au bureau tous les jours de la semaine, a lancé aux analystes Neil Rossy. Je peux vous dire qu’il a travaillé six heures samedi dernier également. C’était donc une semaine de six jours pour lui. Tout est relatif quand on affirme qu’il veut ralentir. »



Les racines de Dollarama remontent à plus d’un siècle, lorsque Salim Rossy a ouvert le premier magasin S. Rossy en 1910, à Montréal. Son fils George lui succède en 1937, jusqu’à son décès en 1973.



Au cours des deux décennies suivantes, sous la gouverne de Larry Rossy, le nombre d’établissements passe de 20 à 44. Le premier magasin Dollarama voit le jour à Matane en 1992 et tous les articles y sont offerts à 1 $.



Le réseau du détaillant compte désormais quelque 1160 magasins et l’objectif est d’en exploiter 1700 d’ici 2027.



Lentement mais sûrement

Par ailleurs, M. Rossy a joué de prudence en rappelant que Dollarama allait commencer à vendre de la marchandise en ligne cette année aux consommateurs intéressés à acheter certains articles en grande quantité.



« Nous ne sommes pas des experts [en la matière] », a-t-il dit, laissant entendre que le service serait offert dans « une province ou deux » avant d’être déployé à l’échelle nationale.



Sauf pour quelques exceptions — M. Rossy a donné l’exemple de verres à vin — la majorité des articles qui sont actuellement offerts dans les magasins de Dollarama pourront être commandés en ligne.



Entre-temps, le détaillant s’apprête à agrandir d’environ 50 %, à près de 500 000 pieds carrés, la superficie de son centre de distribution qui a pignon sur rue dans la ville de Mont-Royal, dans l’agglomération de Montréal.



Ces travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année civile 2019.



Attentes encore surpassées

Quant à sa performance financière lors de l’exercice terminé le 28 janvier, Dollarama a engrangé un bénéfice net de 162,8 millions $, ou 1,45 $ par action, en progression de 11,5% par rapport à il y a un an. Son chiffre d’affaires a affiché une croissance de 9,8 %, s’établissant à 938,1 millions $.



Les analystes sondés par Thomson Reuters tablaient sur un bénéfice par action de 1,40 $ et sur des recettes de 936,4 millions $.



« Il s’agit du 13e trimestre consécutif où Dollarama a livré des résultats meilleurs qu’anticipés et les attentes sont toujours élevées à l’égard de ce meneur du secteur du commerce de détail », a souligné l’analyste Irene Nattel, de RBC Marchés des capitaux, dans un rapport.



Dans le but de rendre son titre accessible à un plus grand nombre d’investisseurs, le détaillant a annoncé une proposition de fractionnement d’action à raison de trois pour une.



En ce qui a trait à l’exercice, Dollarama a généré des profits de 519,4 millions $, ou 4,55 $ par action, en hausse de 16,6 %, tandis que ses revenus ont grimpé de 10,2%, à 3,3 milliards $.



À la Bourse de Toronto, l’action de la société a clôturé à 156,58 $, en hausse de 1,33 $, ou 0,86%. Depuis son inscription en Bourse en 2009, Dollarama a vu son action s’apprécier de 1500%.