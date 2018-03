BlackBerry réduit sa perte

Toronto — BlackBerry a affiché mercredi une plus petite perte pour son quatrième trimestre. La société logicielle de Waterloo, en Ontario, a réalisé une perte de 10 millions $US, ou 6 ¢US par action, ce qui se compare à une perte de 47 millions, ou 10 ¢US par action, pour la même période un an plus tôt. Les revenus trimestriels de BlackBerry ont totalisé 233 millions pour le trimestre clos le 28 février, en regard d’un chiffre d’affaires de 286 millions pour la même période l’an dernier. Sur une base ajustée, BlackBerry a réalisé un bénéfice de 5 ¢US par action pour le trimestre. BlackBerry a annoncé il y a deux semaines une prolongation de contrat de cinq ans pour son chef de la direction, John Chen. Celui-ci s’est joint à la société en novembre 2013, avec un mandat de redressement de l’entreprise.