Roynat et le Fonds dans Stageline

Partenaires d’investissement Roynat, le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Lanaudière ont annoncé un investissement dans la croissance de Stageline. L’entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication, la vente et la location de scènes et unités mobiles en Amérique du Nord et à l’international. Cet investissement, dont les modalités n’ont pas été précisées, « permet ainsi de maintenir Stageline au Québec, dans la région de Lanaudière, où l’entreprise possède deux usines », peut-on lire dans le communiqué.