Ordonnance contre une cryptomonnaie

Le Tribunal administratif des marchés financiers a rendu des ordonnances à l’encontre de l’entreprise Usi-Tech, de Cris Vegas (pseudonyme d’un individu dont l’identité n’est pas dévoilée) et de Johanne Brunelle. Il leur est interdit « de mener toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur toute forme d’investissement décrite à la Loi sur les valeurs mobilières, dont la sollicitation et le démarchage d’investisseurs au Québec ». Il est reproché à Usi-Tech d’avoir offert d’acheter un lot de bitcoins appelé « BTC Package ». Par le biais d’une première émission, « Usi-Tech offrirait également d’acheter des jetons, lesquels seraient éventuellement convertis en Tech Coin, une cryptomonnaie dont Usi-Tech annonce le lancement prochain ». Pour leur part, Cris Vegas et Johanne Brunelle ne sont pas inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers, « n’ont jamais établi de prospectus soumis au visa de l’Autorité et n’ont jamais bénéficié d’une dispense ».