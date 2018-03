Vers une entente sur le papier?

Photo: Sabrina dei Nobili Getty Images

Si elle reçoit le feu vert du département américain du Commerce, une entente récemment intervenue entre deux producteurs canadiens de papier surcalandré et un rival américain viendrait sceller ce litige canado-américain. La demande d’examen présentée par Verso Corp. prévoit que cette entreprise du Minnesota retire sa plainte. Elle pourrait toutefois empocher environ 42 millions $US des droits frontaliers versés par Hawkesbury Paper et Irving Paper. « Verso compte inclure dans sa demande que le département du Commerce révoque les droits compensateurs rétroactivement jusqu’au 3 août 2015. Une requête acceptée se traduirait par des remboursements aux producteurs canadiens de papier surcalandré de tous les droits prélevés par les États-Unis. »