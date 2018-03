Fiera Capital acquiert CGOV

Corporation Fiera Capital a annoncé l’acquisition de CGOV Asset Management. Le montant total de la transaction est de 114,2 millions payable en espèces (42 %) et en actions (58 %). CGOV est une société de gestion de placement de l’Ontario spécialisée dans les services aux investisseurs fortunés et institutionnels, dont l’actif sous gestion se chiffrait à environ 5,3 milliards au 31 décembre 2017. Au début du mois, Fiera faisait une acquisition en Asie en mettant la main sur la société de placements Clearwater Capital Partners, établie à Hong Kong, dans le cadre d’une transaction pouvant atteindre 65 millions $US. L’actif sous gestion de Clearwater est de 1,4 milliard $US. Au 31 décembre, l’actif sous gestion de Fiera était de 128 milliards.