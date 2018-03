Grève chez Air France

Photo: Thibault Camus Associated Press

Paris — Après la journée de mobilisation des cheminots et des fonctionnaires jeudi, ce sont les salariés d’Air France qui étaient en grève vendredi pour leurs salaires, provoquant l’annulation d’un quart des vols, dans un climat social français de plus en plus agité. Vendredi matin, le programme de vols était conforme aux prévisions, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la direction : 70 % des vols long-courriers, autant de moyen-courriers depuis et vers l’aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle, 80 % des court-courriers entre Orly, également parisien, et la province. Les syndicats appelant à la grève n’ont organisé aucun rassemblement. Ils exigent une hausse de salaires et jugent les gestes de la direction insuffisants.