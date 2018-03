Le bénéfice de Power Corporation a reculé de 55%

Le bénéfice net de Power Corporation du Canada a reculé à 208 millions, ou 44 ¢ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, en baisse de 54,7 % par rapport à celui de 459 millions, ou 99 ¢ par action, de la même période l’année précédente.

Pour l’ensemble de l’exercice 2017, le bénéfice net de Power Corporation s’est chiffré à 1,29 milliard, ou 2,77 $ par action, en hausse de 18,9 % comparativement à celui de 1,08 milliard, ou 2,33 $ par action, de l’exercice précédent.

Dans Autres filiales, Power a inscrit une perte de 24 millions au quatrième trimestre, contre une perte de 15 millions un an plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, la perte atteint 89 millions, contre 65 millions en 2016. Ce segment regroupe la Corporation Énergie Power, Groupe de communications Square Victoria et les participations en portefeuille contrôlées IntegraMed America et Vein Clinics. Vein Clinics a été cédée le 29 décembre 2017.

Pour sa part, la Corporation Financière Power a affiché vendredi un bénéfice net du quatrième trimestre en baisse de 63,5 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société de gestion de portefeuille diversifiée a fait état d’un profit net de 225 millions, soit 32 ¢ par action, pour son trimestre clos le 31 décembre, par rapport à celui de 616 millions, ou 86 ¢ par action, engrangé lors de la même période un an plus tôt.

Malgré tout, le conseil d’administration de la Financière Power a déclaré une augmentation de 5 % du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera ainsi de 41,25 ¢ à 43,30 ¢ par action. Son prochain versement aura lieu le 1er mai pour les actionnaires inscrits en date du 9 avril.

Les résultats financiers de la Financière Power sont tributaires des activités de ses trois sociétés affiliées — incluant Great-West Lifeco et la Financière IGM, dans lesquelles elle détient des participations majoritaires. Elle a aussi une participation de 50 % dans Parjointco N.V., qui détient elle-même 55,5 % de Pargesa Holding SA.

Le bénéfice net de Great-West s’est établi à 392 millions au quatrième trimestre, par rapport à un profit net de 676 millions un an plus tôt. Sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power au dernier trimestre s’est chiffrée à 499 millions, comparativement à 475 millions l’année précédente.

À la Financière IGM, le bénéfice net du plus récent trimestre a reculé à 50,6 millions, par rapport à 233 millions un an plus tôt, tandis que sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a atteint 106 millions, comparativement à 122 millions lors de la même période un an plus tôt.

Finalement, le bénéfice net de Pargesa a plongé d’environ 88 % au plus récent trimestre et sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a diminué à 3 millions, comparativement à celle de 15 millions du quatrième trimestre de 2016.

Pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice net de la Financière Power s’est chiffré à 1,72 milliard, ou 2,41 $ par action, un résultat en baisse de 10,5 % par rapport à celui de 1,92 milliard, ou 2,69 $ par action, pour l’exercice 2016.

En date du 31 décembre, Power Corporation détenait une participation de 65,5 % dans la Financière Power.