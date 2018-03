Trump n’a pas complètement tort, mais il fait fausse route

Donald Trump n’a pas complètement tort dans sa guerre commerciale contre la Chine. Ses politiques ne l’aideront toutefois pas à la gagner.

À en croire certains, le président américain a tiré, jeudi, le premier coup de canon de la guerre commerciale qui a le plus d’importance à ses yeux, celle contre le nouveau géant économique et la première puissance commerciale au monde : la Chine. Disant vouloir se défendre contre son « agression économique », il menace de frapper ses importations de tarifs douaniers de 60 milliards censés « compenser les gains obtenus par les Chinois par le biais de pratiques commerciales déloyales ».

Comme chaque fois qu’il parle de ces enjeux, Donald Trump met principalement en avant le déficit commercial de 375 milliards par an que son pays accuse avec la Chine, mais aussi l’aide massive de Pékin à ses champions nationaux ainsi que les conclusions à venir d’une enquête de Washington sur les nombreuses violations des droits de propriété intellectuelle dont seraient coupables les Chinois en forçant les investisseurs étrangers à partager leur savoir au sein de coentreprises ou en copiant et en espionnant de façon éhontée la concurrence étrangère.

Plusieurs de ces accusations ont une part de vrai, mais comme presque toujours avec le président américain, la réalité est plus nuancée. À commencer par ce fameux déficit commercial de 375 milliards.

Erreurs de calcul

Une étude d’Oxford Economics rappelait, l’an dernier, qu’il n’y est question que des échanges de biens finis entre les deux pays, ce qui ne tient pas compte, par exemple, du fait qu’une bonne part de la valeur finale d’un iPhone fabriqué en Chine a été payée, en réalité, à des designers, des programmeurs et des experts en marketing américains, comme à des fabricants d’écrans japonais, de puces coréennes et de caméras allemandes. Lorsqu’on tient ainsi compte de la valeur ajoutée dans chaque pays, le déficit commercial américain avec la Chine fond, en fait, de moitié.

De plus, il n’y a pas que le commerce des biens qui compte, il y a aussi le commerce des services. À ce chapitre, les États-Unis présentent non pas un déficit, mais un surplus d’un peu moins de 40 milliards avec la Chine. À la fin des courses, le véritable déficit commercial des États-Unis avec la Chine n’est plus de 375 milliards, mais d’un peu moins de 150 milliards, et se révèle plutôt stable en proportion de l’économie américaine, depuis une dizaine d’années, à seulement 0,8 % du produit intérieur brut (PIB).

Près des trois quarts de ce déficit sont dus aux secteurs électronique et textile, poursuit Oxford Economics. La place grandissante de la Chine ces dernières années n’y a toutefois pas été gagnée au détriment de compagnies basées aux États-Unis, mais d’autres pays comme le Japon, la Corée du Sud, le Mexique et Taïwan. Les consommateurs américains ne sont pas sans profiter de l’importation de biens chinois moins chers. On estime que ces importations réduisent le coût de la vie aux États-Unis de 1 à 1,5 % et y aurait ajouté, en 2015, 0,8 % au PIB, compensant, déjà là, l’impact du déficit commercial dont on parlait tout à l’heure.

Les importations à bas prix permettent aussi aux entreprises américaines d’améliorer leur compétitivité, continue l’étude. Il s’avère, en fait, que les secteurs manufacturiers qui ont connu la plus forte croissance aux États-Unis depuis 2000 (informatique, électronique, chimique, du transport…) sont précisément ceux où les importations chinoises ont le plus augmenté au même moment.

Ce que veut Washington

Ce sont tous ces facteurs, largement occultés dans le discours de la Maison-Blanche, qui risquent de revenir hanter l’économie américaine si se confirme la menace d’escalade des sanctions et contre-sanctions avec la Chine. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que des milliers de travailleurs américains n’ont pas perdu leur emploi à cause de la concurrence chinoise, ni que l’acier produit et exporté par la Chine n’est pas grassement subventionné, ni que Pékin n’a pas beaucoup traîné les pieds à l’égard de ses engagements pris lors de son entrée à l’Organisation mondiale du commerce au tournant du millénaire en matière notamment de protection de la propriété intellectuelle.

Mais comme souvent avec le gouvernement Trump, on a encore du mal à comprendre exactement ce qu’il cherche à accomplir avec ses attaques contre la Chine. Quels objectifs s’est-il donnés dans la mesure où il ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la Chine change ses façons de faire du jour au lendemain ? Est-ce que tout cela ne serait qu’une manoeuvre politique en prévision des élections de mi-mandat ?

La seule demande précise adressée jusqu’à présent à Pékin lui ordonne de réduire le déficit américain de 100 milliards « immédiatement », ce qui ne manque pas d’ironie venant d’un gouvernement reprochant aux Chinois de trop se mêler du fonctionnement des marchés. Les États-Unis avaient déjà fait le coup au Japon dans les années 1980 en l’intimant de trouver une solution à leur déficit commercial. Tokyo avait trouvé le moyen d’obtempérer en réévaluant sa devise et en restreignant ses propres exportations, notamment d’automobiles.

En matière de technologies, Washington n’a probablement pas tort de se voir engagé dans une course à l’innovation avec la Chine, mais il ne la gagnera pas à coups de barrières tarifaires. À la place, il devrait se rappeler comment la Silicon Valley s’est construite et comment sont nées ses grandes innovations, disait la semaine dernière The Economist.

La puissance concurrente était alors l’Union soviétique. On se savait dans un travail de longue haleine. Les gouvernements américains avaient foi en la science et n’hésitaient pas à investir dans l’éducation, la recherche fondamentale et le développement de technologies de pointe. On accueillait à bras ouverts les cerveaux de partout à travers le monde. La concurrence économique entre les entreprises et les pays était vue comme un moteur essentiel, ce qui n’empêchait pas de valoriser les alliances. Bref, tout le contraire de ce que prône l’actuel gouvernement à Washington.