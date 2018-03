Quel avenir pour les frais d’itinérance dans les Amériques?

Est-ce le début de la fin pour les frais d’itinérance dans les Amériques ? Voilà la perspective que semble soulever une déclaration non contraignante adoptée il y a quelques jours par une commission liée à l’Organisation des États américains (OEA). À Ottawa, l’annonce a été accueillie de façon favorable.

Même si aucune date n’a été fixée, 19 pays, dont le Canada et les États-Unis, ont récemment appuyé l’idée de voir disparaître un jour les frais d’itinérance dans la téléphonie mobile. Cette résolution a été adoptée lors d’une rencontre de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), à Buenos Aires.

La nouvelle a été éventée lundi par le quotidien La Nación, puis mardi par l’Agence France-Presse. Selon La Nación, la proposition a aussi été appuyée par le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, la République dominicaine et l’Argentine, dont le gouvernement en était un des promoteurs.

Réaction d’Ottawa

Invité à se prononcer, le cabinet du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a indiqué au Devoir que la déclaration de Buenos Aires « reflète bien la vision de notre gouvernement » et que chaque citoyen mérite d’« avoir accès de manière équitable à des services de télécommunications plus abordables et de meilleure qualité ».

De son côté, l’Association canadienne des télécommunications sans fil, qui regroupe la presque totalité des fournisseurs, n’a pas souhaité faire de commentaire, n’ayant pas en main la déclaration officielle.

Les frais d’itinérance ont longtemps donné du fil à retordre aux clients, qui découvraient parfois avec stupéfaction la facture les attendant au retour d’un voyage. Dans le cadre du nouveau Code sur les services sans fil, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a plafonné ces frais à 100 $ par mois. Plusieurs fournisseurs offrent maintenant aux abonnés la possibilité de payer 10 $ par jour pour utiliser à l’étranger la voix et les données comme s’ils se trouvaient au Canada.

19 C’est le nombre de pays qui ont appuyé l’idée de voir disparaître un jour les frais d’itinérance dans la téléphonie mobile. On trouve parmi ceux-ci le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Mexique et l’Argentine.

De l’autre côté de l’Atlantique, les frais d’itinérance ont officiellement disparu l’an dernier à la suite d’une réforme d’une dizaine d’années entreprise par la Commission européenne. Cette nouvelle réalité, qui touche des centaines de millions de personnes, repose sur un accord concernant les prix de gros qui caractérisent la relation commerciale entre les grands fournisseurs de services sans fil.

Forfaits d’itinérance

Bell n’a pas commenté la déclaration de la CITEL. La compagnie a reconnu lors des consultations du CRTC en 2016 que les frais d’itinérance causant de lourdes factures étaient une source de préoccupation pour les clients. Cependant, avait-elle affirmé, les entreprises sont allées plus loin que le CRTC en proposant des forfaits d’itinérance adaptés aux besoins.

« L’affaire avec ces résolutions internationales, c’est qu’elles doivent revenir dans chacun des pays pour éventuellement devenir contraignantes », a dit Katy Anderson, spécialisée dans les enjeux de droits numériques chez OpenMedia, un groupe qui fait la promotion de l’accès aux communications. « Le CRTC a abordé cet enjeu il y a deux ans, mais ça demeure coûteux. »