Mauvais début d’année pour les exportations du Québec

Exportations et importations ont commencé l’année en baisse pour le Québec.

Les exportations du Québec ont diminué de 14,9 % en janvier alors qu’elles ont baissé de 1,3 % à l’échelle canadienne. En volume le recul est de 6,2 % et de 3,9 % respectivement par rapport au niveau enregistré en janvier 2017.

Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 13 % en janvier 2018 et représentent 73,8 % des exportations québécoises. Vers l’Europe, elles déclinent de 26,7 % et représentent 11,5 % du total québécois. Vers l’Asie, elles se contractent de 22,2 % et constituent 7,8 % des exportations du Québec, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec.

Pour leur part, les importations du Québec ont diminué de 3,7 % en janvier. Celles du Canada se sont repliées de 3,6 %. Toutefois, leur volume est supérieur de 2 % au niveau de janvier 2017, de 3,5 % à l’échelle canadienne.

« L’importante baisse du volume des exportations en janvier est due en bonne partie à un phénomène “saisonnier” récurrent depuis 2013, à savoir un pic d’exportations en décembre suivi par une diminution importante en janvier », écrit Marc Pinsonneault. L’économiste à la Banque Nationale ajoute qu’« en supposant que l’issue de la renégociation de l’ALENA avec les États-Unis ne soit pas catastrophique […], nous nous attendons à ce que le commerce international contribue à la croissance économique du Québec en 2018, laquelle est prévue à 2,3 %. »