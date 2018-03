Juste pour rire vendu à ICM Partners et Howie Mandel

En plus de la firme américaine ICM Partners, Groupe Juste pour rire comptera l’humoriste canadien et animateur télé bien connu Howie Mandel parmi ses propriétaires.

Moins d’une semaine après que Québecor Média eut décidé de ne pas exercer le droit de premier refus dont elle bénéficiait, la vente de l’entreprise mise sur le marché à l’automne par Gilbert Rozon a été confirmée, mercredi.

Par voie de communiqué, ICM Partners et M. Mandel ont confirmé le maintien de la centaine d’emplois de la société ainsi que de son siège social, qui se trouve à Montréal. Le Festival Juste pour rire se tiendra d’ailleurs pour une 36e fois en juillet, à Montréal. Son pendant anglophone, Just For Laughs, continuera d’exister.

En plus de mettre la main sur Juste pour rire, le groupe d’investisseurs dit être en discussion avec des « joueurs québécois majeurs » afin de former d’autres partenariats.

Au total, sept groupes avaient manifesté leur intérêt pour mettre la main sur les activités francophones et anglophones de Groupe Juste pour rire, dont ICM Partners et Katz Group, dirigé par le milliardaire albertain Daryl Katz.

L’empire de l’humour, fondé en 1983 par Gilbert Rozon, a été mis en vente en octobre dernier à la suite des révélations du Devoir et du 98,5 FM à propos d’allégations d’inconduites sexuelles de la part du producteur sur neuf femmes.

Pour le président du conseil d’administration du Festival Juste pour rire, Pierre Marc Johnson, la transaction avec M. Mandel et ICM Partners fait en sorte que « Montréal y trouve son compte et plus encore ».

« Cette alliance permet à l’entreprise se tourner vers l’avenir et d’avoir les ressources pour continuer sa lancée », a fait valoir l’ex-premier ministre péquiste.

Fondée en 1975 et établie à Los Angeles, ICM Partners se spécialise dans l’organisation de concerts d’envergure en plus d’exploiter une division dédiée à la production télévisuelle et cinématographique. La firme n’est pas étrangère au secteur de l’humour, puisqu’elle gère des humoristes bien connus comme Jerry Seinfeld et Chris Rock.

Le Torontois Howie Mandel est quant à lui bien connu pour avoir animé l’émission Deal or No Deal, la version anglophone du Banquier.

En plus de sa présence québécoise, Groupe Juste pour rire possède des filiales en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu’en Belgique.