La Caisse dans FX Innovation

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé un investissement de 10 millions dans le capital-actions de FX Innovation. L’entreprise se spécialise en solutions et en services-conseils dans le domaine des technologies de l’information au Québec. « Cette transaction permettra à FX Innovation de poursuivre son plan de croissance, qui vise à la fois l’expansion de ses activités, mais aussi des acquisitions en Amérique du Nord », peut-on lire dans le communiqué. FX Innovation emploie plus de 535 professionnels oeuvrant pour des clients du Québec et de l’Ontario, ainsi que de New York et de Boston, aux États-Unis.