L'Île-du-Prince-Édouard rapporte 225 nouveaux cas de COVID-19

CHARLOTTETOWN - Les autorités sanitaires de l'Île-du-Prince-Édouard signalent vendredi 225 nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Il y a maintenant 1994 cas actifs sur l'île, qui a enregistré en moyenne 199 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière.

Dans un communiqué, la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, affirme que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 est inchangé par rapport à la veille: huit patients, dont un aux soins intensifs.

Il y a maintenant 14 centres d'éducation préscolaire et garderies avec des cas de COVID-19, tandis que l'établissement de soins de longue durée Atlantic Baptist compte 16 cas confirmés.

Mercredi, 95,9 % des insulaires de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 92,6 % avaient reçu deux doses.

Les responsables exhortent tout le monde à se faire vacciner pour aider à se protéger contre le variant Omicron.