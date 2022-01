George Lucas et Kathleen Kennedy honorés par la Guilde des producteurs

George Lucas et Kathleen Kennedy, associés à l'univers Star Wars et à de nombreux autres films notables, sont honorés par la Guilde des producteurs d'Amérique (PGA) pour leurs contributions à l'industrie cinématographique.

La PGA a déclaré vendredi que George Lucas et Kathleen Kennedy recevront le Milestone Award à l'occasion de son gala de remise de prix, en mars, rejoignant les rangs des précédents lauréats, qui incluent Louis B. Mayer, Walt Disney et Steven Spielberg.

George Lucas a déclaré par communiqué que le prix est une célébration de tout ce qui contribue à donner vie aux histoires : «Protéger la créativité tout en équilibrant les affaires, faire avancer la technologie pour rendre réel ce que vous pouvez voir dans votre esprit et tout faire à partir de zéro la plupart du temps.»

George Lucas, en plus des longs métrages qu'il a réalisés allant de «American Graffiti» («Graffiti américain») à «Star Wars» («La guerre des étoiles»), a produit des films de cinéastes tels que Steven Spielberg, Francis Ford Coppola et Akira Kurosawa tout en construisant l'empire Lucasfilm, qui inclut Industrial Light Magic et Skywalker Sonner.

«Être reconnu aux côtés de mon amie de longue date et collègue productrice Kathleen Kennedy rend cet hommage à nos œuvres partagées et individuelles encore plus significatif», a poursuivi George Lucas.

Kathleen Kennedy et lui ont partagé des amis et des collaborateurs et ont tous deux travaillé sur «Indiana Jones and the Temple of Doom» («Indiana Jones et le Temple maudit»). Les crédits de la productrice incluent «E.T. The Extra Terrestrial» («E.T. l'extra-terrestre»), «Schindler's List» («La Liste de Schindler»), «Jurassic Park» («Le parc jurassique») et les films «Back to the Future» («Retour vers le futur»). En 2012, elle est devenue coprésidente de Lucasfilm avec George Lucas. Quelques mois plus tard, lorsque la société a été acquise par Disney, ce dernier s'est retiré et Kathleen Kennedy est devenue présidente.

Les 33es prix de la Guilde des producteurs seront remis lors d'un événement non télévisé à Los Angeles, le 19 mars.