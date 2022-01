Les Serbes sont consternés de la révocation du visa de Djokovic

BELGRADE, Serbie - Les partisans de Novak Djokovic en Serbie sont consternés après avoir appris que le no 1 mondial risque de nouveau d'être expulsé d'Australie après la révocation de son visa pour la deuxième fois.

Le ministre australien de l'Immigration a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour annuler le visa du Serbe de 34 ans pour des raisons d'intérêt public — seulement trois jours avant le début des Internationaux d'Australie. Djokovic est le champion en titre du premier tournoi du Grand Chelem de la saison et a remporté un record de neuf de ses 20 titres majeurs à Melbourne.

Le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le gouvernement australien de «harceler» et de «maltraiter» Djokovic et a demandé s'il essayait simplement de marquer des points politiques avant les prochaines élections.

Les avocats de Djokovic ont fait appel de la dernière décision devant un tribunal de Melbourne. Ils ont réussi à faire quelque chose de similaire la semaine dernière pour des raisons de procédure après une première annulation de son visa lorsqu'il est arrivé à Melbourne et a passé quatre nuits dans un centre de détention pour migrants.

Djokovic a d'abord refusé de dire s'il avait été vacciné contre le coronavirus, mais il a obtenu une exemption des réglementations strictes de vaccination COVID-19 de l'Australie pour entrer dans le pays la première fois. Il a déclaré cette semaine qu'il n'était pas vacciné.

S'il est expulsé, Djokovic est susceptible de retourner en Serbie, où sa saga a retenu l'attention du public et où il a un statut presque emblématique et un soutien indéfectible.

«Pourquoi ne l'avez-vous pas renvoyé tout de suite ou ne lui avez-vous pas dit qu'il était impossible d'obtenir un visa? a questionné Vucic à l'attention des autorités australiennes dans un message sur les réseaux sociaux. Pourquoi le harcelez-vous et pourquoi le maltraitez-vous non seulement lui, mais sa famille et toute une nation libre et fière.

«Avez-vous besoin de gagner des élections? a ajouté Vucic. Novak, nous sommes avec toi.»

Djokovic bénéficie d'un large soutien dans le pays des Balkans.

«Je suis révolté. Je suis en colère parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils traitent le meilleur joueur de tennis au monde de la sorte, a affirmé Mila Aleksic, une résidente de Belgrade. Je pense qu'il ne méritait pas cela, d'autant plus qu'il représente notre pays et qu'il est le joueur de tennis no 1 et que le monde entier le reconnaît comme tel. Je pense qu'il ne méritait pas d'être traité de cette façon.»

L'ancien entraîneur et mentor de Djokovic, Niki Pilic, a qualifié la situation de «honteuse» et dit que Djokovic était traité comme un «criminel».

«Les gens ne comprennent pas ce que signifie être champion du monde, quel genre de force, de volonté et de moral est nécessaire, a confié Pilic. Ce n'est pas la fin du monde s'il ne joue pas les Internationaux d'Australie... il jouera dans d'autres tournois.»

Nebojsa Covic, un ancien politicien et maintenant propriétaire du club de basketball Red Star Belgrade, a souligné que la controverse a fait de Djokovic «un symbole du monde libre» quoi qu'il arrive.

«C'est une vedette mondiale, un phare des libertés individuelles. Les droits fondamentaux de la personne sont violés, a déclaré Covic à Prva TV. Djokovic est le vainqueur moral du tournoi en Australie.»

La journaliste Jovana Gec de l'Associated Press a contribué à cet article.