COVID-19: Québec rapporte 68 nouveaux décès et une hausse de 91 hospitalisations

MONTRÉAL - Québec rapporte vendredi 68 nouveaux décès, alors que les hospitalisations ont augmenté de 91.

On compte maintenant 3085 hospitalisations, dont 275 aux soins intensifs, une hausse de trois.

On rapporte par ailleurs 7382 nouveaux cas, un nombre qui n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Le bilan de la province est maintenant de 783 102 infections et 12 193 décès.

Un total de 42 733 analyses ont été effectuées jeudi, et le Québec présente un taux de positivité de 15,9 %.

Pour ce qui est de la vaccination, 108 768 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures. Un total de 4006 premières doses ont été injectées, de même que 101 391 troisièmes doses.

Selon l'Institut national de santé publique, 85 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 92 % ont reçu au moins une dose et 89,7 % sont adéquatement vaccinés.