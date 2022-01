Rebecca Marino accède au tableau principal des Internationaux d'Australie

MELBOURNE, Australie - La Canadienne Rebecca Marino s'est qualifiée pour le tableau principal des Internationaux d'Australie, vendredi, après avoir remporté son troisième match des qualifications.

La Torontoise de 31 ans a eu raison de la Russe Kamilla Rakhimova 4-6, 6-2, 7-6 (7). En route vers sa victoire, elle a totalisé 24 as et 51 coups gagnants.

Au premier tour du tableau principal, Marino a rendez-vous avec la Tchèque Marie Bouzkova.

À la Classique de Sydney, la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova a par ailleurs sauvé sept balles de match avant de venir à bout d'Anett Kontaveit 0-6, 6-4, 7-6 (12) et de se qualifier pour la finale.

Kontaveit, quatrième tête de série, a dominé en début de match avant que Krejcikova, no 3, ne prenne les commandes au deuxième set jusqu'au bris d'égalité.

«J'avais juste prévu de me battre plus, d'essayer de rester dans le match et j'ai senti qu'à un moment donné, j'allais avoir mes chances et il est important de les convertir, a expliqué Krejcikova lors de son entrevue sur le terrain. Elle s'est montrée très agressive et avec mon jeu, ça ne fonctionnait tout simplement pas.

«J'ai donc dû trouver un plan B et je suis vraiment heureuse de l'avoir trouvé. Je pense que c'était un match formidable.»

Kontaveit a eu trois balles de match sur le service de Krejcikova alors qu'elle menait 6-5 au troisième set, mais la joueuse tchèque a sauvé les trois, puis a conservé son service pour forcer le bris d'égalité.

Krejcikova a obtenu deux balles de match à 6-4 au bris d'égalité, mais Kontaveit a sauvé la mise. Krejcikova a converti sa cinquième balle de match pour sceller la victoire.

Krejcikova affrontera Paula Badosa en finale, samedi. L'Espagnole, neuvième tête de série, a défait Daria Kasatkina 6-2, 6-2.

En demi-finale chez les hommes, Andy Murray a obtenu son billet pour sa première finale au circuit ATP en plus de deux ans en battant Reilly Opelka 6-7 (6), 6-4, 6-4.

«Ce serait incroyable de commencer l'année avec une victoire, a confié Murray, âgé de 34 ans. Enchaîner quatre matches comme celui-ci, contre deux des meilleurs joueurs en Nikoloz Basilashvili (en quart de finale) et Opelka, est satisfaisant.»

Plus tôt, Alison Riske s'est qualifiée pour ce qui sera une finale entièrement américaine à Adélaïde après le forfait de son adversaire en demi-finale Tamara Zidansek.

Zidansek, quatrième tête de série, ne s'est pas présentée sur le terrain en raison d'une blessure à l'abdomen. C'était le deuxième match consécutif où l'adversaire de Riske se désiste. Madison Brengle a abandonné à 3-3 au premier set en raison d'une blessure au mollet en quart de finale.

Riske rencontrera Madison Keys en finale, samedi. Elle a triomphé de Coco Gauff 3-6, 6-2, 7-5.

Riske, classée 57e, qui a surpris Ashleigh Barty à Wimbledon en 2019 en route vers les quarts de finale, est à la recherche de son quatrième titre WTA. Son meilleur résultat aux Internationaux d'Australie est survenu en 2020 lorsqu'elle a atteint le quatrième tour.

Chez les hommes, Arthur Rinderknech s'est qualifié pour sa première finale ATP avec une victoire de 6-1, 6-3 contre Corentin Moutet.