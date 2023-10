Dans la république hip-hop, la révolution swag la bacaisse dans le fond de la boîte à bois

Un ovni théâtral entre en phase d’atterrissage, ces jours-ci, sur les planches de Premier Acte à Québec. Présentée par le Théâtre Astronaute, La République hip-hop du Bas-Canada propose une comédie musicale rap — oui, oui ! — plantée dans une galaxie déjantée et révolutionnaire, mais surtout près de chez vous.

Féru de hip-hop et friand de comédie musicale, l’auteur Dominique Sacy a voyagé dans l’orbite jubilatoire d’Alaclair Ensemble pour ramener sur Terre sa dernière pièce. La République hip-hop plante son décor dans la langue et l’univers riche des cinq rappeurs politico-satiriques. Tout commence en 2036 : le collectif, alors à son apogée dans un Québec irrigué par le rap, sème le germe de la révolution à l’occasion d’un concert de la Saint-Jean. Deux ans plus tard, Robert Nelson et ses Frères cueilleurs récoltent l’indépendance du Bas-Canada : le roi est mort, vive la République !

La pièce se déroule néanmoins 37 ans après la souveraineté du Bas-Canada, en 2075. Quatre décennies, ou presque, ont suffi pour que l’idéal souverainiste s’use jusqu’à ne plus rimer à grand-chose : le comble pour une République hip-hop. La liberté acquise en 2038 se trouve donc enchaînée à de nouveaux tyrans : l’argent et le « fouettage », néologisme qui signifie « travail » dans le vocabulaire d’Alaclair. En ce monde de profit, le riche Joey Money se goinfre pendant que les dépossédés, eux, ont faim d’une meilleure répartition de la « cassonade » — la « richesse », dans le dialecte bas-canadien.

« Moi et mes personnages, nous nous demandons comment faire pour ramener la révolte, comment faire pour ramener une époque où, politiquement, il se passe des grands changements, explique Dominique Sacy. Ma pièce se déroule en 2075, précise l’auteur de 30 ans, donc mes personnages regardent l’époque glorieuse bas-canadienne survenue 40 ans plus tôt un peu comme moi, je regarde la Révolution tranquille d’il y a environ 60 ans. Ils se retrouvent dans un monde politique vraiment morose tout comme nous, à mon avis, nous le sommes en 2023. »

Un « futur nostalgique »

La pièce met en scène un « futur nostalgique », selon les mots de son auteur, où foisonnent les parallèles historiques. Dans La république hip-hop, les cinq « minces » d’Alaclair Ensemble « sont vraiment comme Harmonium ou Beau Dommage à l’époque » de la révolution tranquille, souligne l’auteur de 30 ans. Robert Nelson, nom d’artiste choisi par un des membres du collectif de rappeurs politico-satiriques, fait écho à la figure de proue des rebelles patriotes qui, en 1838, proclama la « vraie » déclaration d’indépendance du Bas-Canada.

Dans la pièce, Annabelle « la révolutionnaire » et son ami Zack représentent une jeunesse qui rêve de raviver les idéaux essoufflés de la révolution. Les deux refusent de se contenter du peu qu’un monde, où tout s’achète, a à offrir. « Ils ont des aspirations, lisent de la poésie, sont en amour avec Miron », illustre Dominique Sacy. La colère des deux personnages reflète celle de leur créateur, lui aussi indigné par la logique commerciale de l’existence prônée par les « lucides » d’aujourd’hui.

« Lucien Bouchard dit que les Québécois ne travaillent pas assez, déplore l’auteur. Je ne sais pas dans quel monde il vit, mais je trouve ça révoltant. À voir la quantité de burn-out dans mon entourage présentement, non, Lucien, le problème du Québec, ce n’est pas que les gens ne travaillent pas assez. »

Dans La république hip-hop, l’antidote à l’apathie, c’est la fête. Quand l’appât du gain prêche le chacun pour soi, le plaisir permet la communion collective, croit l’auteur. La création de l’oeuvre a elle-même illustré le propos aux yeux du metteur en scène, Émile Beauchemin.

« Ce show-là m’a refait tomber en amour avec mon métier, explique-t-il. Nous avons eu du gros plaisir en répétition : nous avons ri tous les jours, ri jusqu’aux larmes ensemble. C’est peut-être une anecdote, mais à force de répéter des shows pendant trois ans dans un contexte où nous portions des masques, où nous ne pouvions pas nous toucher et où nous pouvions parfois seulement jouer deux personnes à la fois, nous retrouver enfin dans une salle et rire, faire la fête, ça fait partie de l’expérience que nous voulons transmettre aux spectateurs. »

Révolution avec swag

La culture rap arrose de bout en bout la pièce, jusque dans sa scénographie réfléchie pour rappeler les block parties de Harlem. Les cinq comédiens évoluent au centre du public, ce dernier se faisant face pendant que les personnages déploient leur swag sur les beats concoctés par Birdie Veilleux. La République hip-hop se veut un spectacle « intranquille » : avant le lever de rideau, un bar permettra de prendre l’apéritif. Pendant la prestation, le public pourra « crier, sauter, capoter s’il en a envie », souligne le metteur en scène.

Nul besoin d’être initié au hip-hop ou à l’univers d’Alaclair Ensemble pour apprécier la proposition, assure Dominique Sacy. En début de spectacle, un agent d’immigration bas-canadien présentera les us et coutumes de la République avec, à la clé, une présentation de son dialecte nourri par le slang d’Alaclair et alimenté par les trouvailles de l’auteur. Ça ne prendra pas la tête à Gilles Vigneault, donc, pour passer une soirée fruitée.

« Nos révolutions sont toujours à refaire, croit Dominique Sacy, parce qu’elles peuvent toujours être usurpées ou s’user. Pauline Julien disait que c’est par amour que nous changeons l’histoire. Je pense que c’est l’essentiel de la pièce : plus tu développes l’amour de ta communauté, plus ça te donne le goût de lutter pour le bien commun. Il faut surtout que la lutte politique soit une célébration, et non pas une tâche à faire sur une to-do list, conclut l’auteur. Sinon, elle devient une obligation comme une autre. »

La République hip-hop du Bas-Canada Texte de Dominique Sacy. Mise en scène d’Emile Beauchemin. Production du Théâtre Astronaute et de Dominique Sacy. À Premier Acte, du 3 au 21 octobre.