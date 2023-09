«L’inframonde»: monde virtuel, solitude réelle

En mars 2020, les représentations de L’Inframonde à la Petite Licorne avaient été prématurément interrompues par la fermeture des théâtres. Trois années et une période de confinement devant nos écrans plus tard, le contexte social semble avoir rendu encore plus opportune la thématique du spectacle, que le théâtre La Bête Humaine reprend à Fred-Barry. Ce prenant thriller dystopique de l’Américaine Jennifer Haley explore une version futuriste d’Internet où on peut s’immerger totalement dans un univers virtuel.

Sa pertinence est encore plus évidente avec la discussion actuelle autour de l’intelligence artificielle (IA), constate la metteuse en scène Catherine Vidal. Mais aussi en réalisant les effets secondaires de la technologie, en particulier l’isolement. « Avec la pandémie, on l’a tous vécue, cette solitude, [le manque] de contacts humains. La pièce parle surtout de la raréfaction des liens humains. Et comment beaucoup vont se retrouver avec des trous affectifs, que d’autres gens, comme des gourous, vont pouvoir exploiter. » Un véritable « buffet » pour les prédateurs dans un espace virtuel qui n’est pas légiféré, et qui « va devenir un Far West. Il l’est déjà, en fait, avec le dark Web ».

Dans L’Inframonde, les humains passent beaucoup de temps dans ce monde virtuel très poussé pour échapper à un réel qui semble gris, où la nature a quasiment disparu. Ils vivent en silo, et ce sont sur ces sites virtuels qu’ils se retrouvent en groupe. « Le tissu collectif s’est effrité. »

Dans notre réalité, l’hyperconnectivité existe aussi : on est tous sur nos téléphones,parfois au lieu de parler à la personne à côté… Ce monde dystopique n’est pas si lointain, précise Vidal. « C’est vraiment à nos portes. La technologie se perfectionne tellement vite que je suis sûre que ce ne sera pas si long [avant] que l’Inframonde existe vraiment. En tout cas, ça ne m’étonnerait pas que la réalité virtuelle devienne très très sophistiquée. »

Jeu de rôle

Le récit suit une détective enquêtant sur Le Refuge, un jeu de rôle virtuel permettant aux adeptes de se projeter dans une autre identité, un corps différent du leur. Mais aussi de réaliser leurs pires fantasmes, entre autres avec un avatar de petite fille… joué par un homme adulte. Ces actes ne peuvent-ils pas constituer des crimes dans le monde réel ?

Sous la forme ludique d’un thriller, la dramaturge propose un intéressant débat entre les personnages. « Le créateur du site dit qu’il permet aux pédophiles de ventiler : ils ne deviennent plus des dangers publics et ils peuvent assouvir leurs pulsions, mais pas avec de vrais enfants, avec des images manipulées par des adultes. Et l’enquêtrice répond qu’au contraire, il légitime, rend même désirables ces pulsions. La frontière est tellement fine entre la réalité et le virtuel. » Faut-il donc, rétorque-t-il, légiférer l’imaginaire, « le seul domaine privé » ? Jusqu’à quel point peut-on faire entrer l’éthique, la morale dans l’imagination des gens ?

De grandes matières à réflexion, estime la metteuse en scène. « Je trouve que Jennifer Haley pose de bonnes questions. Elle ne répond pas. Elle dit juste : voilà ce qui nous attend. Il va falloir qu’on se penche là-dessus. Et elle a utilisé la pédophilie afin que le débat devienne émotif et urgent, qu’on se dise : “il faut y réfléchir”. »

Les personnages de L’Inframonde se projettent, étrangement, dans un monde nostalgique : un bucolique environnement victorien. Catherine Vidal y a vu une référence à Lewis Carroll, dont la relation avec la vraie modèle de Alice au pays des merveilles « n’était pas très nette ». Elle aura l’occasion de vérifier son intuition, puisque l’autrice Jennifer Haley viendra participer à une discussion d’aprèsspectacle le 11 octobre, lors d’une conversation avec le traducteur Étienne Lepage sur scène.

Face aux enjeux de l’IA, dont on parle tant actuellement, la créatrice s’avoue un peu ambivalente. « C’est sûr que ça dépend de la façon dont elle est utilisée. En ce moment, elle n’est pas si perfectionnée. Je trouve que ça peut donner de bonnes idées de départ, où ça devient juste un outil de plus. » Elle cite l’exemple de la scénographe Geneviève Lizotte — celle qui a créé les deux environnements très contrastés du spectacle, qui s’en servirait parfois à cet effet.

Mais dans ce domaine également, c’est l’absence de réflexion que Vidal déplore, l’innovation semblant précéder les questionnements éthiques. « La machine avance avant même qu’on ait réfléchi aux conséquences. » Le théâtre lui permet justement un questionnement : « C’est encore une agora où on peut, sans nécessairementdonner des réponses, soulever des points de vue différents et regarder les angles morts d’une situation. »

Nouvelle distribution

Le passage du temps a fait en sorte que la moitié de la distribution originelle de L’inframonde a changé.

Seuls Yannick Chapdelaine et Igor Ovadis sont de retour, aux côtés de Rose-Anne Déry — qui « amène une autre couleur » au rôle de l’inspectrice créé par Catherine Lavoie — et de Fabrice Yvanoff Sénat. Et même si le spectacle ne comporte rien de graphique, qu’on est dans la suggestion, Catherine Vidal désirait cette fois une comédienne professionnelle pour jouer l’avatar de l’enfant, incarné en alternance par deux fillettes à la création. « J’étais un peu stressée par le sujet : est-ce que pour une pièce, on va fucker la tête de deux petites ? Ça me faisait peur. Mais tout s’est bien passé. Et on n’est jamais rentré dans le détail. »

Pourtant, une fois en salle, à l’étapeoù la metteuse en scène se met dans la peau d’une spectatrice devant son show, elle a compris que cette inquiétude l’aurait fait décrocher du spectacle. « Et on n’avait pas besoin de ça. Le théâtre, c’est une convention. Ça va être troublant de toute façon : l’interprète Anaïs Cadorette-Bonin a l’air très très jeune. » Mais avec une distance qui permet d’« être davantage dans le débat et, je pense, dans ce que l’autrice veut vraiment. Sinon, on est peu dans le sensationnalisme. Et il me semble que ce n’est pas ça, le coeur de la pièce. Ce n’est pas la pédophilie, le sujet central. »

La codirectrice

Catherine Vidal conjugue ces jours-ci ses répétitions avec une charge imprévue : son nouveau poste de codirectrice au Quat’Sous. Un rôle qu’elle ne s’attendait pas à relever si tôt, la direction d’un théâtre faisant partie de ses projets lointains. Mais elle n’a pas pu laisser passer l’occasion de codiriger ce théâtre où elle est artiste associée depuis des années : une institution pas trop grosse, qui permet « une prise de risque ».

D’autant qu’elle partage la responsabilité de la direction artistique et administrative avec Xavier Inchauspé. « J’avais envie d’être en conversation, pour valider ce qu’on va programmer. J’aime beaucoup travailler à deux. Et d’arriver ensemble, on a l’impression de pouvoir prendre la maison, et de la façonner [à notre goût], avec un projet de direction assez clair. »

Une programmation que le duo veut axer sur la dramaturgie internationale contemporaine, en dialogue avec une création québécoise. « On est en train de chercher des textes où on veut remettre la fiction à l’honneur, qui a été un peu évacuée avec tout le [courant] post-dramatique, où on était beaucoup dans le performatif. On aurait dit que le texte était presque désuet. C’est de voir comment, après ce mouvement, on a renouvelé notre façon de raconter des histoires, comment on écrit le théâtre aujourd’hui, partout dans le monde. »

Et les nouveaux directeurs désirent être attentifs, ajoute Catherine Vidal, à trouver leur place dans « l’écologie théâtrale », sans empiéter autant que possible sur les territoires dramaturgiques d’autres lieux, qui diffusent une fiction plus linéaire ou, à l’opposé, une parole un peu plus nichée. « On veut garder le caractère populaire du Quat’Sous, et en même temps prendre des risques. »

À suivre, donc.

L’Inframonde Texte : Jennifer Haley. Traduction : Étienne Lepage. Mise en scène : Catherine Vidal. Production : Théâtre La Bête Humaine, en codiffusion avec le Théâtre Denise-Pelletier. À la Salle Fred-Barry, du 3 au 21 octobre 2023