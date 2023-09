«Koulounisation»: colons et colonisés, d’hier à aujourd’hui

Quel lien peut-on faire entre la colonisation de l’Algérie par la France et celle vécue par diverses populations de l’Amérique ? « C’est une histoire laborieuse que nous avons en commun », déclare le dramaturge belge Salim Djaferi à l’heure de présenter, à Montréal, au théâtre Prospero, sa pièce intitulée Koulounisation. « Cette histoire nous est commune même si elle n’est pas comparable », précise-t-il, tout en indiquant bien, à plus d’une reprise, qu’il lui manque des références pour proposer lui-même un jeu de correspondances et d’éclairages face à la situation de ses hôtes.

Créé en 2021 aux Halles de Schaerbeek, à Bruxelles, Koulounisation est le premier spectacle de Salim Djaferi. Il s’y interroge sur la notion de colonisation, d’abord à partir des effets de miroir dont témoignent les usages du langage.

En arabe, comment dit-on colonisation ? Un cousin lui explique : « koulounisation ». S’ensuit une quête de l’origine de ces mots, de leurs pouvoirs, des avoirs et des pertes qu’ils portent en eux, selon qui parle.

Comprendre les traces

La famille de l’homme de théâtre est originaire d’Algérie. Elle a connu la France coloniale. Pour comprendre les traces laissées par ce rapport au monde auquel ont été soumis les siens, il sonde l’histoire immédiate, à travers les récits familiaux, quelque part en marge. Cette histoire d’en bas remonte par ces souterrains jusqu’aux hauteurs d’une guerre, de ses violences et de ses déplacements forcés.

Formé au théâtre par le Conservatoire royal de Liège avant d’être découvert sur la scène belge, Salim Djaferi n’a pas de volonté affirmée de changer les choses à proprement parler. Le théâtre n’est pas d’abord pour lui le fait d’un engagement politique. « Je suis détendu sur ces questions. Il y a un certain humour dans la pièce. »

Il estime que le fait de savoir permet en partie d’apaiser. « Les choses ne sont plus comme elles sont une fois que l’on sait pourquoi il en est ainsi. » C’est ce qui lui importe.

L’histoire du colonialisme, il regrette de ne pas l’avoir apprise à l’école. « Alors que c’était une histoire française, que je suis né en France… » Tant que cette histoire n’est pas ouvertement discutée, « il faut que quelqu’un en prenne la charge », de divesres façons, afin de s’assurer qu’elle circule, estime le dramaturge. « De ça, moi, j’ai fait théâtre. »

Un point de départ

« La pièce est le point de départ d’une réflexion qui dépasse l’histoire du colonialisme français en Algérie », affirme-t-il. Salim Djaferi constate d’ailleurs que c’est loin de cette réalité immédiate, à l’écart de la France, que son théâtre a eu le plus d’écho et d’influence. « Il y a un besoin, partout, de s’intéresser à d’autres histoires pour parvenir à se comprendre. Ce serait tout à fait dangereux de dresser des comparaisons strictes, mais il est toujours intéressant de trouver appui dans d’autres situations pour comprendre la sienne. Une fois, nous avons joué en Afrique du Sud, à Cape Town. […] Là-bas, la pièce a servi d’un point de départ inattendu pour des échanges, alors qu’elle ne parle pas du tout de la situation en Afrique du Sud. Enfin, pas directement. »

Salim Djaferi ne prétend pas avoir de réponses toutes faites. Il constate les traces et les effets laissés par diverses formes de colonialisme partout dans le monde. Sa pièce a été présentée d’abord en Belgique, puis en France. En un an ou à peu près, divers publics ont pu ou pourront la voir en Roumanie, en Suisse, en Hollande, en Allemagne, à l’île de La Réunion et, bien sûr, au Québec.

Sous l’impulsion de la colonisation, au nom de la civilisation, le nom de son grand-père a été changé, a-t-il découvert en remuant le sol où a germé sa pièce. Ahmed Ould Ahmed Ould Ahmed Ould Ahmed (Ahmed fils d’Ahmed fils d’Ahmed fils d’Ahmed) est devenu Ahmed Djellal. « Je me suis demandé d’où sortait ce Djellal. L’état civil, au nom des consonances françaises, a fait accoler son prénom à son lieu de naissance. » Salim Djaferi ne milite pas du tout pour retrouver le nom de ses ancêtres. « Je ne suis pas du tout à réclamer le nom de mon grand-père. Il me va très bien, mon nom ! »

L’important lui apparaît ailleurs, en marge des questions qui jaillissent de son observation des usages de la langue. « Ce qui m’intéresse, ce sont les enjeux de pouvoir que traduisent le pouvoir et les langues en situation coloniale. Je pense que cette question touche aussi le Québec. J’ai fouillé du côté de l’expérience de ma famille. Je n’en suis pas du tout traumatisé, mais je me rends compte que changer peut éteindre une culture. » Le colonialisme, c’est aussi pour lui une façon de concevoir la famille et les rapports sociaux.

« Je n’ai pas forcément de réponses aux questions que les gens posent à la pièce après l’avoir vue. Mais je sais que la pièce n’a pas de frontière. Aller découvrir d’autres histoires permet de mieux envisager la sienne. Pour ma part, je découvre l’actualité au Québec. » À propos du colonialisme vécu au Canada comme au Québec, il est à lire les réflexions d’Alain Deneault.

« Je suis très curieux de la situation du Québec. J’en ai une connaissance superficielle. Ce n’est pas si clair, depuis l’Europe. » Il espère, pendant que la pièce est à l’affiche, faire des rencontres. « La situation des personnes immigrantes m’intéresse beaucoup. »

À son sens, il est au moins certain que le monde autochtone nord-américain peut trouver dans Koulounisation matière à un retour sur soi. Les Autochtones du Québec verront-ils sa pièce ? « Je ne sais pas. Est-ce qu’ils ne viendraient pas au théâtre ? Comment, ici, les salles de théâtre parlent à tout le monde ? Je ne sais pas. Ça dépend bien sûr de qui va se trouver dans la salle. Je n’ai pas prévu aller dans les réserves. »

Koulounisation Texte, mise en scène et interprétation : Salim Djaferi,