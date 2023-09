«Battements», poétique duo à l’Espace libre

Le public du théâtre Espace libre n’aura pas à attendre la saison 2024-2025 pour prendre le pouls de la direction artistique de Félix-Antoine Boutin, nommé à ce poste l’hiver dernier. Battements, une série de deux spectacles, dont seulement cinq représentations sont offertes pour chacun, précède le reste de la programmation 2023-2024 signée par le directeur artistique sortant Geoffrey Gaquère. Deux oeuvres interdisciplinaires, Vois mes yeux et Cet intervalle, qui « se répondent », de l’avis de celui qui les a jumelées, et qui ont entre autres en commun de devoir leur création, en partie du moins, à la dramaturge et comédienne Evelyne de la Chenelière.

L’autrice des Fraises en janvier et le musicien Vincent Legault — qui fait aussi carrière au sein de la formation Dear Criminals — ont créé les albums Mille milles et Quatre allumettes ainsi que l’EP L’espace intermédiaire. Cette dernière version de Vois mes yeux (qui a été conçue, à l’origine, pour le lancement de Mille milles) puise dans toute cette matière poétique, où figurent notamment des réflexions inspirées de films de la Nouvelle Vague, le tout livré sur scène par Evelyne de la Chenelière elle-même. « C’est difficile d’en parler, parce que ce n’est pas une pièce de théâtre qu’on présente, explique-t-elle. Et l’écriture n’est pas le point de départ. Souvent, dans la construction d’un spectacle, on a d’abord un texte, et les autres langages viennent s’y greffer. Là, c’est un peu l’inverse : c’est un musicien qui a décidé d’employer du texte, mais comme un instrument parmi les autres instruments. Puis un metteur en scène s’est emparé du langage ainsi créé. Le chemin d’écriture est donc inusité, et c’est entre autres pour ça que ce spectacle est super important dans mon parcours. »

La mise en scène comprend des extraits de films français en noir et blanc, assemblés en une courtepointe sur laquelle sont surbrodés les mots d’Evelyne de la Chenelière et la musique de Vincent Legault. « Je revendique l’artisanat dans mon travail de mise en scène, ajoute Félix-Antoine Boutin. J’aime qu’on sente la main de l’artiste qui crée. Il y a ça aussi dans le travail d’Evelyne : on la sent écrire. »

Une autre caractéristique unit les deux créateurs, poursuit-il, l’air espiègle : « On n’aime pas les sujets. » Et sa complice de préciser : « C’est une formule un peu humoristique, mais elle exprime ma foi très profonde en la force critique, politique et sensible de la forme au théâtre. Parce que c’est un art vivant. Alors si on reste dans l’idée, si le théâtre n’est qu’un véhicule à sujet, celui-ci a beau être nécessaire, pertinent, intéressant, pour moi, on n’est pas dans ce que le théâtre peut déployer de plus puissant. C’est vraiment ça, le coeur de ma foi en cet art-là. »

L’incidence de l’art

Vois mes yeux et Cet intervalle, de l’artiste pluridisciplinaire Morena Prats, ciblent l’art en tant que prisme à travers lequel on appréhende la vie, vu l’influence qu’ont les récits et les images — que ces dernières soient cinématographiques, picturales ou photographiques — sur nos perceptions, nos valeurs et nos attentes. Si la première oeuvre use de fragments poétiques, de musique et de séquences de films d’une autre ère, la seconde mise notamment sur la reconstitution de tableaux par des artistes performatifs.

J’ai envie de remettre l’expérimentation sur scène. Vois mes yeux et Cet intervalle sont deux ovnis, on ne sait pas trop dans quelle catégorie les mettre. J’aime beaucoup cette question de ce qui fait le théâtre. Je pense que la réponse n’existe pas. J’ai l’impression qu’il se redéfinit chaque fois qu’on fait un geste artistique, comme un spectacle.

C’est une invitation d’Evelyne de la Chenelière, alors en résidence au théâtre Espace Go, qui a été à l’origine de la création de Cet intervalle. Morena Prats menait une démarche semblable à la sienne : « Je créais [sur le mur du hall de l’Espace Go] un répertoire de mots tandis qu’elle, de son côté, montait un répertoire d’images qui allait inspirer une chorégraphie — je schématise —, des images qu’elle a retirées de leur contexte pour les faire dialoguer autrement. »

« Morena travaille sur l’iconographie, ajoute Félix-Antoine Boutin, sur la gestuelle dans la peinture et comment celle-ci a traversé les siècles pour se rendre jusqu’à nous de manière inconsciente. » Le nouveau directeur artistique se dit d’ailleurs « très sensible à la notion de transmission. Ces deux spectacles utilisent des traces du passé, le souvenir. Je trouvais ça beau de commencer mon aventure à l’Espace libre avec ça ».

De l’héritage des Gravel, Ronfard et du Nouveau Théâtre expérimental, il retient l’audace, le désir de faire autrement. Ainsi inspiré, il entend repenser la façon de concevoir la programmation au théâtre : « On va abandonner la saison théâtrale et on va faire plus de séries. » Il compte, comme avec Battements, appâter le public — qui, dit-il, a beaucoup plus tendance, depuis la pandémie, à acheter spontanément des billets qu’à les réserver — avec des séries de deux ou trois propositions scéniques ayant un lien entre elles. Et celles-ci s’annoncent hardies : « J’ai envie de remettre l’expérimentation sur scène. Vois mes yeux et Cet intervalle sont deux ovnis, on ne sait pas trop dans quelle catégorie les mettre. J’aime beaucoup cette question de ce qui fait le théâtre. Je pense que la réponse n’existe pas. J’ai l’impression qu’il se redéfinit chaque fois qu’on fait un geste artistique, comme un spectacle. »

Vois mes yeux Texte et interprétation : Evelyne de la Chenelière. Mise en scène : Félix-Antoine Boutin. Au théâtre Espace libre, du 26 au 30 septembre

Cet intervalle Un projet de Morena Prats. Au théâtre Espace libre, du 3 au 7 octobre