«Les mutant.es»: Jeux de société

En 2011, la Banquette arrière créait Les mutants, sa septième production. Présenté à guichets fermés dans la salle 2 de l’Espace Go, puis repris la saison suivante à La Licorne et en tournée, le spectacle mis en scène par Sylvain Bélanger proposait de remédier à l’inertie ambiante en s’appuyant sur une série d’« exercices pour écoliers endurcis », des épreuves intimes et collectives qui conjuguaient brillamment ludisme et engagement. Douze ans plus tard, les joyeux lurons, désormais dans la quarantaine, sont de retour sur les bancs d’école avec une soif inaltérée d’apprendre et de comprendre, un toujours vital besoin de discuter et d’inventer, en somme une ferveur qui n’a pas pris une ride.

Le spectacle en ce moment à l’affiche du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Les mutant.es, n’est pas une reprise, pas plus qu’une suite. Il s’agit d’une nouvelle mouture, au sens où il y a là une méthode qu’on revisite, une approche avec laquelle on renoue, une grille d’observation qu’on applique à nouveau sur la société québécoise. Mine de rien, l’accumulation des numéros dresse un état des lieux, elle donne à voir le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir, les gains réalisés et les désastres imminents. Le constat est parfois sombre, certes, mais sans jamais cesser d’être galvanisant, en ce sens qu’il laisse toujours entrevoir une possibilité de renverser la vapeur, de remédier à l’injustice, de faire en sorte que la solidarité l’emporte sur l’égoïsme.

Éducation à la citoyenneté

Sur une scène qui évoque la cafétéria d’une école secondaire, onze élèves répondent aux consignes formulées par une voix synthétique. Amélie Bonenfant, Sophie Cadieux (en alternance avec Rose-Maïté Erkoreka), Sébastien Dodge, Mathieu Gosselin, Sharon Ibgui, Anne-Marie Levasseur, Lise Martin, Nicolas Michon, Olivia Palacci, Éric Paulhus et Simon Rousseau sont engagés corps et âme dans ce qui s’apparente à un vaste jeu de société. On cite Jacques Ferron, Alexie Morin, Marguerite Yourcenar et Alain Farah. On chante The Mamas and the Papas, Gabrielle Destroismaisons, Paul Anka et Nirvana.

L’objectif de cette suite de défis intellectuels et poétiques, sportifs et dansés : préparer ces êtres en pleine mutation à devenir des adultes inspirés et inspirants. Dans cette éducation à la citoyenneté, où les exposés oraux sont parsemés d’émouvants clins d’oeil au vécu des interprètes, on convoque les sujets les plus divers. Il est notamment question de carrière, de finances, de famille, de logement et de retraite. Chaque soir, un professeur ou une professeure authentique monte sur scène pour expliquer en quelques minutes de quelle manière il ou elle s’assure de rester de son temps.

À une époque où on ne pourrait soi-disant plus rien dire, on n’hésite pas à aborder ici l’histoire et la culture, la langue et la révolution, l’engagement social et la capacité d’adaptation, l’exploitation et l’extermination, la santé mentale et l’intelligence artificielle, la surmédicamentation et la toponymie, sans oublier la dépendance numérique et cette extimité à laquelle il est de plus en plus difficile de se soustraire. On ne serait pas étonné que ce spectacle vivifiant donne à plusieurs le goût de retourner à l’école.

Les mutant.es Texte : Sylvain Bélanger et Sophie Cadieux. Mise en scène : Sylvain Bélanger. Une coproduction du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et de la Banquette arrière. Dans la salle Michelle-Rossignol du CTD’A jusqu’au 14 octobre.