«Pour la suite du monde»: Perrault retrouvé

Devant cette adaptation à venir du documentaire Pour la suite du monde, quelques appréhensions pouvaient naître : les comédiennes et comédiens se glisseraient-ils dans la peau des Alexis Tremblay, Léopold Tremblay et autres Abel Harvey en essayant de nous faire croire au subterfuge ? L’équipe de La Trâlée, Lorraine Côté en tête, a visiblement poussé plus loin que le critique de théâtre moyen.

C’est visible dès la levée de rideau, quelques notes historiques campant d’entrée de jeu le contexte de création, en 1962, du documentaire de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière, premier long métrage québécois ou canadien à être projeté au Festival de Cannes en compétition officielle. Cet appareil critique, du cinéma mondial au bouillonnement québécois, permettra un premier pas de distance.

Un second, majeur, tiendra aux choix de jeu. Des épisodes de cette fameuse « chasse à marsouins » seront bel et bien rejoués, la troupe reprenant les pourparlers initiaux sur L’Isle-aux-Coudres, l’épisode du curé en chaire, la pose des « harts » dans l’eau du fleuve. Or l’effort est minimal : des costumes pauvres dans une absence de décor, des ombres chinoises, des figurines ou des doigts en guise de personnages parfois. C’est un décor de pacotille, de cour d’école, où se cache pourtant le succès du spectacle.

Car ce dispositif dérisoire, voire ridicule, force l’imagination d’un public appelé à remplir les trous, à parcourir le dernier bout de chemin pour retrouver l’histoire sous-jacente. On retrouve ici la même équipe qui, avec Rashomon (2019), réussissait, avec des ustensiles en guise de personnages, à raviver le récit de Kurosawa. Délestée de la tâche de faire vrai, l’équipe se concentre à bien autre chose.

Retrouver le geste

Les lignes se superposent sur cette scène dépouillée, un écran en arrière-fond reprenant quelques images du documentaire — on en reste surtout à l’allusion. Entre deux épisodes rejoués se succèdent, dans la bouche de Perrault, Brault et Carrière incarnés en scène, de nombreuses anecdotes, lesquelles dénotent le soin qui a accompagné cette création à La Bordée.

Diverses considérations sur l’aspect technique — la lourdeur des caméras ou enregistreurs, l’absence de postsynchronisation — révèlent la nature de défi de cet étalon du cinéma direct, en même temps qu’elles donnent à découvrir ce que fut concrètement le projet. La pièce, tranquillement et de façon réjouissante, nous donne à retrouver le geste.

Idem avec ces anecdotes exposant l’intérêt de Perrault pour les rencontres, la curiosité au coeur de sa démarche. Alors que le spectacle avance à coups de chapitres, des titres projetés marquant la progression et n’hésitant pas à jouer de clins d’oeil amusés, les épisodes successifs cristallisent mine de rien l’étrange qualité humaine qu’il a fallu pour produire un tel film.

Une séquence où l’équipe s’est faite cinéaste à la Perrault pour introduire d’actuels habitants de L’Isle-aux-Coudres, si elle tient de l’hommage senti, s’insérera peut-être moins parfaitement dans la facture d’ensemble. D’un bout à l’autre, le spectacle n’en ménage pas moins cet exploit de retrouver le génie très concret du monument célébré, parfois figé dans ses louanges.

La pièce Pour la suite du monde, soixante ans après la sortie de ce documentaire consubstantiel à la prise de parole québécoise, trouve à l’accompagner dans son avenir. Émouvante, elle constitue la belle surprise de cette rentrée théâtrale.

Pour la suite du monde Adaptation : Lorraine Côté, avec Nicola Boulanger. Mise en scène : Lorraine Côté. Avec Nicola Boulanger, Lauréanne Dumoulin, Nadia Girard-Eddahia, Paul Fruteau de Laclos, Amélie Laprise, Jocelyn Paré et Guillaume Pepin. Une production de La Bordée et de La Trâlée, à La Bordée jusqu’au 14 octobre.