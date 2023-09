Au théâtre cet automne, bon nombre d'adaptations de l’écran à la scène

Deux femmes en or, Salle de nouvelles, Gaz Bar Blues : on ne compte plus ces dernières années les pièces adaptées de films connus. Pour Claude Poissant, directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier (TDP), il est normal que les théâtres puisent à cette source. « C’est un répertoire important, le cinéma. Il y a là des scénarios, et même parfois des scénarios accompagnés de mises en scène, qui ont beaucoup d’impact. Je dirais aussi que le croisement de toutes les formes d’art, depuis 30 ans, a fait basculer un peu les codes » et aboli les frontières. Une mixité artistique qui a peut-être ouvert l’accès à ce répertoire de récits populaires. « Mais encore faut-il trouver le bon projet. »

Lui-même a programmé quatre spectacles du genre au TDP depuis Fanny et Alexandre, en 2019. Le directeur artistique pense aussi aux étudiants qui composent une partie de son public. « Si, parfois, les gens disent : “Mais tout le monde l’a vu, ce film-là”, je réponds : “D’abord ce ne sera pas le film, ça va être la vision d’un metteur en scène à partir d’un scénario ou de l’ensemble de l’oeuvre.” Et beaucoup d’adolescents n’ont pas vu [voire] n’ont jamais entendu parler de certains de ces films. Pour eux, c’est une découverte. Leur entrée dans cette oeuvre se fait souvent par le théâtre. Même La société des poètes disparus, qui a été un film culte pour tellement de parents. »

Poissant envisage un autre projet de transposition, mais ne sait encore s’il va aboutir. « Le plus compliqué, parfois, c’est d’avoir les droits. C’est toujours très complexe, à partir du moment où beaucoup de gens sont passés à travers le film : coauteurs, agents, réalisateurs… Qui a les droits, et quelle est notre liberté à travers ça ? »

Une négociation notamment ardue pour Les Plouffe, qui prend l’affiche au TDP, après une création célébrée et primée au théâtre du Trident en 2020. « Ça a été toute une histoire, raconte l’adaptatrice, Isabelle Hubert. Il y aurait un livre à écrire là-dessus. » D’autant que le spectacle prend sa source dans deux oeuvres. Le projet initial était d’adapter le roman de Roger Lemelin. Sauf que la fameuse réplique, incontournable, de l’aîné de cette famille de Québec (« Y a pas de place, nulle part, pour les Ovide Plouffe du monde entier »), n’existait que dans le long métrage réalisé par Gilles Carle. Au final, la production a acquis le droit d’emprunter 10 % du film.

En lisant le classique de 1948, l’autrice, qui connaissait le film par coeur, fétiche depuis son adolescence, a été surprise de découvrir le Lemelin de 28 ans , fougueux et « aussi virulent que les auteurs d’aujourd’hui qui critiquent le monde actuel. [...] Il y est caustique, très sévère avec la société de son époque. Dans le roman, on sent que l’auteur se paie la tête des personnages. Mais quand le film a été fait en 1981, avec la participation de Lemelin, c’étaient déjà des souvenirs. Et soudain, ça devient une oeuvre nostalgique, tendre, pleine d’amour. Le roman est un portrait contemporain, alors que le film est une peinture d’époque ».

Entre l’humanité de l’un et la critique sociale de l’autre, l’adaptation théâtrale a tenté « de faire ressortir un peu des deux. Et je pense qu’on a réussi ». Outre la tendresse, c’est surtout pour nourrir les personnages féminins — « un peu des clichés » dans le livre — qu’Isabelle Hubert a puisé des scènes dans le film.

L’une des principales difficultés de ce passage sur les planches vient de l’abondance de scènes très peuplées dans Les Plouffe. « C’est le film qui a réuni le plus de figurants dans toute l’histoire du Québec », précise la dramaturge. Avoir 14 interprètes sur scène, c’est énorme au théâtre, mais cela reste très peu pour créer des tableaux de foules. « Il faut réinventer pour chacune de ces scènes un procédé théâtral, être créatif. Parfois, c’est à la mise en scène qu’on règle le problème. Maryse Lapierre [la metteuse en scène] et moi avons travaillé en étroite collaboration. Parfois, je fais une proposition textuelle. On est beaucoup dans l’évocation, dans la convention. »

Pourquoi cette histoire demeure-t-elle importante ? Que ce soit sous forme de livre, de radioroman ou sur les écrans, cette oeuvre aura « passé sa vie à avoir du succès », constate Hubert. « Les personnages des Plouffe cherchent à s’élever, autant concrètement de la Basse-Ville à la Haute-Ville, que de leur misère vers l’absolu, le mieux. Et ils sont magnifiques, drôles et tragiques à la fois. Ces personnages sont plus forts que la discipline qui les présente. »

Pour la suite du monde

Lorraine Côté, qui monte Pour la suite du monde à la Bordée, à Québec, en est déjà à sa troisième oeuvre cinématographique phare portée sur scène, après Rashomon et Citoyen K. Pourquoi ce choix ? « Pourquoi pas ? rétorque cette grande cinéphile. Ce sont des oeuvres fantastiques et les gens ne les voient pas. Tout le monde a entendu parler de Citizen Kane, mais personne ne l’a vu. Pour moi, c’est donner [au public] la possibilité d’y avoir accès et de les voir autrement, beaucoup de gens étant rebutés par un film en noir et blanc ou muet. » Et elle les transpose dans une forme accessible, ludique et avec « beaucoup de poésie » : le théâtre d’objets, passant donc d’une forme qui exige un budget « faramineux » à une autre qui en nécessite très peu.

Mais contrairement aux deux précédents, Pour la suite du monde, film fondateur de la cinématographie québécoise, est un documentaire qui trace un portrait d’habitants de L’Isle-aux-Coudres en 1962. « C’était notre gros défi, et ça requérait une approche complètement différente », opine la metteuse en scène. Le spectacle va intégrer des extraits du film de l’ONF et des images que l’équipe est elle-même allée tourner à l’île, pour constater « la suite du monde », 60 ans plus tard, et interroger des insulaires pour savoir « comment ils vivent maintenant, quelle est leur relation avec ce film. Bien humblement, on a un peu suivi les traces de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière ». Lorraine Côté estime que la démarche de ces pionniers du cinéma direct était aussi « épique » que celle des pêcheurs, qu’on voyait faire renaître leur traditionnelle pêche au « marsouin » (béluga), abandonnée depuis 40 ans. La pièce suit en parallèle ces deux quêtes. « Et ce qui est intéressant : l’une est la quête des racines, et l’autre celle de la nouveauté, de l’avenir. »

Le roi danse

On verra aussi au TDP Le roi danse, une transposition entreprise par le metteur en scène Michel-Maxime Legault, pour qui c’est un film fétiche. Chargée d’adapter ce long métrage réalisé en 2000 par le Belge Gérard Corbiau, Emmanuelle Jimenez a été fascinée par le thème de la « relation entre les artistes et le pouvoir politique » qui s’y joue. Et par les rapports unissant un prestigieux trio qu’on voit « s’aimer, s’entredéchirer, se défaire, se refaire » à la cour du XVIIe siècle : Molière, le musicien Jean-Baptiste Lully et Louis XIV, qu’on découvre passionné de danse — « ce roi a tellement contribué à la professionnalisation du métier de danseur ».

L’autrice, qui en était à sa première transformation du genre, a coupé plusieurs personnages pour se concentrer sur les trois protagonistes, mais en a ajouté un, sorte d’alter ego qui « aide à suivre » le récit. « L’un des défis, c’est d’arriver à ce que la pièce soit vraiment du théâtre et qu’on ne sente plus tellement le cinéma. » Une première version, très collée sur le film, manquait ainsi de théâtralité. « Au fond, cela nous amène à définir ce qui est théâtral et ce qui l’est moins. Et c’est beaucoup dans le rythme et dans la façon dont les scènes s’enchaînent les unes aux autres. »

Car, ajoute Emmanuelle Jimenez, « on peut se poser la question : si le film est bon, quel est l’intérêt de le transposer au théâtre ? Mon pari, c’est que ça fait en sorte que les enjeux sont magnifiés, portés d’une autre manière et qu’on leur accorde une importance peut-être différente qu’au cinéma. En regardant un film, en particulier celui-là, on est éblouis par le visuel, par le faste des décors, des costumes. Quand on va voir la pièce, on va vraiment entrer davantage au coeur des enjeux ».

Pour la suite du monde Adaptation : Lorraine Côté, avec la collaboration de Nicola Boulanger. Mise en scène : Lorraine Côté. Coproduction : La Bordée et La Trâlée. À La Bordée, jusqu’au 14 octobre.

Les Plouffe D’après l’oeuvre de Roger Lemelin. Adaptation : Isabelle Hubert. Mise en scène : Maryse Lapierre. Coproduction du TDP et du Théâtre du Trident. Au théâtre Denise-Pelletier, du 27 septembre au 21 octobre.

Le roi danse Texte et adaptation : Emmanuelle Jimenez. D’après le scénario de Gérard Corbiau, Andrée Deltour-Corbiau et Ève de Castro. Mise en scène : Michel-Maxime Legault. Au théâtre Denise-Pelletier, du 14 novembre au 9 décembre.

