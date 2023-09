Décès du dramaturge David Fennario

Samedi dernier est décédé, à l’âge de 76 ans, le dramaturge David Fennario. Auteur la pièce Balconville, oeuvre phare de 1979 campée dans le milieu ouvrier bilingue de Pointe-Saint-Charles, il fut en 2003 candidat de l’Union des forces progressistes, et en 2007 de Québec solidaire, avant que la maladie le confine à un fauteuil roulant d’où, dixit l’auteur dans le documentaire Fennario : The Good Fight, « il n’en [pensait] pas moins ».

Né David Wiper en 1947 à Pointe-Saint-Charles, il prit le nom d’artiste David Fennario en s’inspirant d’une chanson de Bob Dylan, Pretty Peggy-O : « I’ve been around this whole country / But I never yet found Fennario… »

Bien avant la reconnaissance obtenue grâce au succès de Balconville, David Fennario s’était fait remarquer. En 1972, son roman sous forme de journal Sans parachute l’avait signalé. L’auteur y évoque l’idole Dylan, le film Midnight Cowboy (Macadam Cowboy)… et surtout, Verdun, où il résida la majeure partie de sa vie.

En 1975, sa pièce On the Job, sur la révolte de trois employés d’un grand magasin forcés par leur employeur de travailler la veille de Noël, fut bien reçue. Dans Le Devoir du 1er février de cette année-là, on peut lire sous la plume d’Adrien Gruslin : « Ce premier effort de Fennario témoigne d’un réel talent pour l’écriture dramatique […] On the Job est le constat dénonciateur d’une réalité aussi dure que quotidienne. La pièce, toute brechtienne, est une réussite fort honorable. »

La consécration et les prix vinrent quatre ans plus tard. Créée au théâtre Centaur, la pièce Balconville contenait un tiers de dialogues en français et deux tiers en anglais : il s’agissait de la première pièce bilingue du Canada. « Montréal plus vrai que vrai ! », s’exclame dans Le Devoir Jacques Larue-Langlois.

Par la suite, David Fennario fut le premier dramaturge en résidence du Centaur.

Marx et Nelligan

C’est d’ailleurs le processus de création dans ce théâtre d’une pièce subséquente, Motherhouse, que l’on suit dans le captivant documentaire Fennario : The Good Fight, de Martin Duckworth (l’auteur fit l’objet de deux autres documentaires : David Fennario’s Banana Boots et Fennario : His World On Stage).

À l’époque, on écrivait en ces pages au sujet du film : « David Fennario est un personnage. Un personnage éminemment attachant. Et qui a des choses à dire. Plein de choses. Sur la solidarité, sur la justice sociale, sur le passé qui explique le présent […] David Fennario se définit toujours comme un socialiste, en témoignent entre autres, collées au mur de son bureau, une affiche satirique fusionnant Marx et Brando, et une seconde d’Émile Nelligan sur laquelle le maître de céans a épinglé un carré rouge. »

Plus loin, un autre passage du film est évoqué, celui-là éclairant le passé et les convictions assumées de David Fennario. « Une vidéo d’archives montrant David Fennario recevoir un prix pour sa pièce Gargoyles s’avère révélatrice du désir du dramaturge de contester les idées reçues de l’histoire. On le voit, alors en pleine santé, dénoncer celle que l’on enseigne à l’école. « C’est l’histoire version Westmount, de haut en bas. Moi, ce que j’écris, c’est la version Pointe-Saint-Charles de l’histoire, de bas en haut », explique-t-il en concluant la démonstration par un doigt d’honneur.

Militant, David Fennario n’hésita pas à faire du piquetage devant la Place des Arts où était jouée sa propre pièce, cela, en soutien aux placiers alors en grève. Entre autres anecdotes célèbres.

Le mot de la fin au dramaturge qui, dans le documentaire de Martin Duckworth, conclut : « Vivre pour soi mène à un cul-de-sac. C’est en vivant pour les autres qu’on devient un être complet. »