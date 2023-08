Presque tout sur le théâtre québécois

À force de fouiller les archives du théâtre au Québec, Pierre MacDuff, qui les organise et les numérise pour le site rappels.ca, sa création, finit par se faire une tête sur ce qu’elles disent des planches d’ici, et donc de nous.

« Dans les années 1940-1950, il n’y a presque rien, des saisons à deux ou trois productions à Montréal, dit-il. Cet art était donc aussi très peu présent dans les journaux. On voit ensuite son importance grandir et on mesure ce qui a été perdu avec le déclin récent. Entre les années 1960 et 1990, il y avait une effervescence énorme et un discours porté sur notre société. Il y avait deux postes de télé. Les vraies affaires se passaient donc sur scène. Chaque fois que le Théâtre de Quat’Sous proposait un spectacle, c’était un événement, même si ce lieu ne comptait que 125 places. Ses productions, et d’autres aussi, avaient un rayonnement dans la société. »

Pierre MacDuff cite l’ouvrage dirigé par Gilbert David (ex-critique du Devoir) Le théâtre contemporain au Québec. 1945-2015 (PUM, 2020), qui synthétise de manière critique les pratiques et tendances dramaturgiques et scéniques de six décennies foisonnantes. « On voit l’importance des productions nationales qui voyagent dans le monde et des productions étrangères que l’on reçoit ici, note-t-il encore. L’importance du Festival TransAmériques [fondé en 1985] a été incroyable. Je le dis bien au passé. C’est devenu un festival de niche, comme si l’Europe était honnie. C’est le monde des prochaines générations, j’imagine. »