«Hair»: un soleil voilé et poli

Après sa création sur Broadway en 1968, la comédie musicale Hair a été produite dans le monde entier, entre autres à Paris en 1969 et à Montréal en 1970, puis portée au grand écran avec beaucoup de liberté par Milos Forman en 1979. Révolutionnaire, tant en ce qui concerne le fond aussi bien que la forme, le cabaret poétique de Gerome Ragni et James Rado, mis en musique par Galt MacDermot, cristallise brillamment une époque bénie : celle de la contre-culture des années 1960, des revendications du mouvement hippie aux idéaux du légendaire peace and love.

Pointant les fondements d’une société sexiste, raciste, homophobe, bigote, hypercapitaliste et ultramilitariste, l’oeuvre créée il y a plus d’un demi-siècle éclaire sans contredit le présent trouble qui est le nôtre. Malheureusement, le spectacle produit par Juste pour rire et mis en scène par Serge Denoncourt embrasse peu la dimension politique de la pièce, tablant davantage sur la joliesse que sur la révolte, sur l’éclat que sur l’ancrage, sur l’humour gras que sur la critique sociale.

Étant donné la nature décousue du livret, un récit qui tient à bien peu de choses, il est essentiel que la communauté représentée sur scène soit caractérisée par une symbiose exceptionnelle, une présence irrésistible, une sensualité qui submerge et une colère qui emporte. Or, ce n’est pas le cas.

Accompagnés par sept musiciens, portés par les chorégraphies enlevantes de Wynn Holmes, les 25 interprètes sont indéniablement talentueux, mais la mise en scène ne parvient que très rarement à faire du groupe une force vive. Plutôt que d’enrichir le spectacle, de compléter les chants engagés et les airs poignants, les scènes parlées provoquent des ralentissements, des lourdeurs, voire des malaises, nuisant beaucoup au rythme de la soirée.

Parmi les six rôles principaux, la palme revient à Kevin Houle. Drôle, attendrissante et irrévérencieuse, son interprétation de Berger, électron libre qui fascine autant qu’il inquiète, est d’une remarquable complexité.

En deuxième partie, le spectacle nous entraîne dans les prodigieuses et terribles hallucinations de Claude, un personnage dont Philippe Touzel traduit fort bien le conflit intérieur. En savourant cette cathartique relecture de l’histoire américaine, un segment qui évoque l’âge d’or de la création collective — des tableaux où le scénographe Guillaume Lord et la conceptrice d’éclairage Julie Basse s’en donnent à coeur joie -, on se surprend à imaginer la tournure que la soirée aurait pu prendre si elle avait été entièrement propulsée par pareille théâtralité, par autant d’invention pure, d’émotions fortes et de libertés formelles.

Le soir de la première médiatique, une panne de courant est venue créer une parenthèse dans les dernières minutes du spectacle — un moment magique où la troupe et le public ont entonné d’une seule voix, a capella et sous les seules lueurs des téléphones, Laissons entrer le soleil. Comme on dit, il fallait être là.

Hair Livret et paroles : Gerome Ragni et James Rado. Musique : Galt MacDermot. Traduction et mise en scène : Serge Denoncourt. Une production de Juste pour rire. Au Théâtre St-Denis jusqu’au 30 juillet.