«Lili St-Cyr»: quand Montréal était aux pieds d’une effeuilleuse

Le quartier a bien changé depuis le temps où la mythique effeuilleuse y attirait en masse les Montréalais. C’est dans cet ancien Red Light que Le Devoir rencontre la créatrice de Lili St-Cyr. Théâtre musical. Approchée par les dirigeants du théâtre des Grands Chênes — renommé salle Kingsey depuis —, où avait été créé en 2018 Amsterdam, son célébré spectacle à partir de chansons de Jacques Brel, Mélissa Cardona a eu l’idée d’écrire sur ce personnage historique. L’époque la passionne. Et l’autrice avait été intriguée par la lecture d’un article se demandant si Lili St-Cyr était « la première Kim Kardashian »…

« Cela m’a intéressée de voir le parcours de ces filles qui se sont exposées en premier, dit-elle. Et il y a encore un gros discours sur la nudité aujourd’hui : c’est un statement, une acceptation du corps ; ah non, on sexualise trop la femme… Il y a tellement d’éléments là-dedans. »

Américaine francophile, Lili St-Cyr a tenu l’affiche de cabarets montréalais de 1944 à 1951. Et surtout du Gayety (bâtiment de l’actuel théâtre du Nouveau Monde). Très fort sur le plan technique, le théâtre donnait à l’artiste du burlesque « tout ce qu’elle voulait, était capable de servir ce qu’elle avait en tête comme mises en scène, explique Cardona. C’est ce qui lui a donné aussi l’envie de rester. Parce qu’elle disait : “Je ne fais pas comme toutes les filles, je n’enlève pas juste mes pelures, il y a une histoire. Et la nudité est inhérente aux récits dramatiques que je raconte” ».

En creusant la sulfureuse figure, Mélissa Cardona n’a pourtant pas trouvé la substance à laquelle elle s’attendait. « Dans son autobiographie [Ma vie de stripteaseuse, parue en 1982], il y a quelque chose de très vide. » Au lieu d’une introspection, elle y a découvert une volonté de laisser « l’image qu’elle voulait qu’on ait d’elle », après une fin de parcours peu reluisante : l’ancienne célébrité a ouvert une boutique d’objets érotiques et a fini ses jours, en 1999, « relativement seule ». « Alors, dans son autobiographie, elle n’a misé que sur les belles choses, le scintillant, sans mesurer ce qu’elle a fait », pense la dramaturge.

Une insistance sur l’apparence en accord, finalement, « avec ce qu’elle disait : “Moi, je suis une fille belle, pourquoi ne pas m’en servir ?” C’était son côté avant-gardiste que je trouvais intéressant : réaliser qui elle était, comprendre ses propres limites et être une femme d’affaires. Parce que c’est elle qui gérait tout ça. Elle a été l’une des premières femmes à porter le pantalon, aussi ».

Pour Mélissa Cardona, Lili St-Cyr a « tellement construit une image qu’elle en a perdu sa propre identité. Jeune, elle a découvert très tôt que celle qu’elle croyait être sa mère était en fait sa grand-mère et que celle qu’elle croyait être sa grande soeur était sa mère. Et autour de 8 ou 10 ans, elle a appris que Marie Van Schaack n’était pas son nom ». Il y a là une blessure, croit la créatrice. Elle a changé de nom au fil de sa vie, jusqu’à adopter Lili St-Cyr — qui faisait « chic » et français. « Elle a choisi son propre nom et elle en a fait une marque, dans le fond. Assez tôt, elle faisait payer les gens pour manger avec elle, parce qu’elle disait : “Je suis tout le temps en train de travailler, je suis tout le temps ça.” Qui était la vraie personne derrière ? Elle-même le savait-elle ? »

D’abord troublée par cette superficialité (« ça m’a confrontée parce que ce n’était pas le musical que je pensais écrire »), Cardona a compris qu’elle devait ajouter dans sa pièce « d’autres personnages féminins forts, ayant leur propre vision de l’affirmation de soi qui s’entrechoque avec celle que Lili St-Cyr propose ». Elle a justement découvert, à la même période, la première élue à l’hôtel de ville, Jessie Fisher. « Elle a été la première femme à siéger avec des hommes. » Dans sa fiction, l’autrice a fait de cette conseillère une sorte de précurseure de Pax Plante, « prônant le nettoyage » de la ville, du Red Light, et faisant campagne contre la libre Lili St-Cyr.

Le récit comprend aussi une jeune chanteuse de cabaret qui souhaite que le Gayety engage plutôt de « vrais » artistes. « L’idée, c’était de montrer que ces femmes ont toutes des identités claires, qui sont complètement différentes, mais aussi valides l’une que l’autre. Elles sont en confrontation, mais quelque chose les relie : le besoin de s’affirmer. Même si les autres ne sont pas d’accord avec comment elles peuvent l’exprimer », précise Mélissa Cardona.

Montréal, ville ouverte

L’histoire est sise en 1944. C’est une époque où la métropole avait « des allures de Las Vegas », où surgissaient constamment des blind pigs (bars clandestins) dans lesquels on pouvait jouer, boire et faire la fête jusqu’à pas d’heure. Une sorte de bulle libertine entre un Québec encarcané par le clergé et les États-Unis de la prohibition. « Il y avait beaucoup de corruption et comme une guerre entre cabarets. Beaucoup d’argent se jouait aussi dans les paris sportifs. » Et durant la Deuxième Guerre mondiale, une espèce de consensus a émergé : l’importance « de conserver le moral des Canadiens français intact », et donc de les divertir. « Alors, on n’a pas obligé les hockeyeurs populaires de l’époque, comme Maurice Richard, à aller au front. Même qu’il y a eu une controverse : est-ce que les Canadiens de Montréal auraient gagné autant de coupes Stanley s’ils avaient dû y aller, comme les joueurs américains, eux, y ont été ? »

À partir de ce cadre réel, mais en trichant un peu avec la temporalité, la pièce relate l’arrivée au Gayety de la flamboyante artiste, ses amours tumultueuses avec Jimmy Orlando, propriétaire du bar rival El Morocco. Et la façon dont la stripteaseuse a réussi à contourner le règlement stipulant qu’un artiste ne devait pas quitter la scène avec moins de vêtements qu’il en avait en arrivant…

« C’est là qu’elle a trouvé son fameux numéro du bain transparent, dans lequel elle apparaît nue, vêtue de quelques bulles. Et elle se rhabille lentement. C’était astucieux ! (rires) » Un soir trop alcoolisé, elle bafoue cette règle et est arrêtée. D’où un procès, qui causera son départ. « C’était comme une trahison pour elle. Ça lui a fait très mal. »

La créatrice est emballée par la belle distribution qui porte sa pièce — laquelle sera probablement présentée l’été prochain à Montréal : Marie-Pier Labrecque, « extraordinaire » dans le rôle-titre, la grande Kathleen Fortin, en pourfendeuse du vice, Lunou Zucchini, Maxime Denommée, Roger La Rue et Stéphane Brulotte.

Musique

Mélissa Cardona parle de sa collaboration avec Kevin Houle, le compositeur de Lili St-Cyr (un album est prévu), comme d’une écriture « main dans la main ». « Et je souhaite à tout créateur de comédies musicales de rencontrer son âme soeur au niveau de la composition. » L’acteur-chanteur de moult spectacles musicaux — présentement dans Hair — a saisi la couleur sonore qu’elle désirait.

« Pour Amsterdam, je voulais faire du théâtre musical, et non une comédie musicale trop bubbly. » Lili St-Cyrloge à mi-chemin de ces styles, juge-t-elle. « Puisqu’il y a des numéros de cabaret, on est dans la signature de la comédie musicale, parce que c’est notre sujet, aussi, d’une certaine façon. Mais il y a également une dimension plus porteuse des courbes des personnages, de leur côté introspectif. [Kevin] a trouvé le bon dosage entre ce qui peut divertir et ce qui a de la substance. »

Le duo prépare d’ailleurs une autre comédie musicale qui, espère-t-elle, verra le jour en 2025. « On s’est fait plaisir : on fait un show Broadway, un vrai de vrai. » Cardona a aussi profité du confinement pour revisiter Amsterdam. Le spectacle à succès a été racheté par Atomas Productions, qui a exprimé le souhait qu’il y ait « un peu plus de Jacques Brel ». Elle voulait donc faire ressortir davantage sa poésie dans les échanges dialogués. Une seconde vie est en train de se dessiner pour sa création.

L’autrice, friande de spectacles musicaux, n’est pas étonnée par la popularité actuelle du genre, très en vogue sur les scènes québécoises. « Il y a quelque chose de tellement rassembleur dans la comédie musicale, croit-elle. Et peut-être qu’après la pandémie, on a besoin de ce moment d’unité collective. La musique offre ça. »

Lili St-Cyr. Théâtre musical Texte : Mélissa Cardona. Musique : Kevin Houle. Mise en scène : Benoit Landry. Production : 3Pointes et Evenko. À la salle Kingsey de Kingsey Falls, dès le 30 juin. Supplémentaires du 25 au 27 août et du 1er au 3 septembre. En tournée au Québec à l’automne.