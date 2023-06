Carrefour international de théâtre: le succès des billets à tous les prix

« Ça a marché, finalement, notre affaire ! » s’exclame au téléphone Dominique Violette, du Carrefour international de théâtre. Le Festival des arts vivants de Québec, qui s’est terminé le 10 juin, essayait cette année une toute première expérience de « tarification inclusive ». Le spectateur décidait lui-même s’il payait son billet 47 $, 33 $, 17 $ ou 0 $. Sans se faire poser de questions ou demander de carte d’identité. Le but ? Ouvrir grand le théâtre. Permettre à des gens qui n’y vont pas parce qu’ils ont moins de moyens d’avoir aussi leur place assignée dans les gradins. Pari réussi, selon Mme Violette.

« On n’a pas encore le fin détail des analyses, mais on voit déjà qu’on a eu de nouveaux acheteurs qui n’étaient pas dans notre base de données », relate la directrice générale, Dominique Violette, la voix éraillée par la fatigue d’après festival.

« On l’a vu dans nos salles, aussi. On regardait le public et on se disait Ah ! Ça, c’est pas notre crowd habituelle ! Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et on a vendu plus de billets qu’en 2019 », poursuit la directrice.

Est-ce que ce sont ces nouveaux spectateurs qui ont plus tiré profit des tarifs les plus bas ? « On ne le sait pas encore. Ce sera plus tard, dans les analyses fines. »

Reste que la gageure s’est gagnée sans perte : 80 % de l’objectif financier initial de la billetterie a été atteint « et il était pas mal ambitieux, surtout par rapport au risque qu’on prenait », souligne Mme Violette

On regardait le public et on se disait Ah ! Ça, c’est pas notre crowd habituelle ! Ça fait du bien. Ça fait plaisir.

Les deux « tarifs moyens », celui à 17 $ et surtout celui à 33 $, sont ceux qui se sont le plus vendus. « Mais il y a eu de tout, tout le temps. On a eu un show où on a vu sortir beaucoup de billets à 0 $, qui intéressait vraiment un nouveau public, pis on se demandait si on devait mettre des restrictions. Pis, on s’est répondu non. On a décidé de tenir nos promesses. On s’est réaffirmés en cours de route, au fur et à mesure. On a fait confiance et les choses ont fini par s’équilibrer. »

Près de 40 % des représentations du Carrefour international de théâtre ont été jouées à guichets fermés. Phèdre ! (François Gremaud), H+ (théâtre Astronaute), La méthode Kerouac (théâtre Niveau Parking et Rhizome) et Angle mort (Stéphanie Morin-Robert) ont aimanté le public, nomme spontanément la directrice. Outre la nouvelle tarification, « on est aussi en train de voir les changements dans les comportements d’achat de billets des spectateurs », manifestement transformés par la pandémie.

« [Pour] devant Angle mort, par exemple, c’est fou comme les gens ont attendu à la dernière minute pour prendre leurs billets, relate Mme Violette. Ciseaux (Pleurer Dans’Douche) aussi, ça a super bien marché : la dernière représentation était pleine. »

« Mon hypothèse, avance-t-elle, c’est que la personne à qui on s’adresse avec les billets à 0 $, en disant : “L’argent n’est plus un problème, allez, viens !” ben elle ne sait pas nécessairement quoi venir voir, pis elle a aussi quand même envie de voir quelque chose de bon. »

« Les gens restent seuls face à leur choix, même si le billet est 0 $. Les critiques et le bouche-à-oreille ont toujours eu un impact, mais peut-être plus cette fois-ci. À mesure que le festival avançait, on a vu que les achats à 0 $ augmentaient. On a vu l’élan. »

Créer de la fierté (et des dons)

Deux effets collatéraux sont apparus. Une augmentation des dons de la part des particuliers à l’achat des billets, un phénomène nouveau pour le Carrefour et pas encore chiffré. Et une vague d’amour pour cette nouveauté de billetterie solidaire, qu’on a pu voir ruisseler sur les réseaux sociaux.

« Hé, c’était perceptible ! La vibe qu’on a reçue des bénévoles, qui sont sur le terrain et toujours en contact avec le public, c’était tellement l’fun ! Tout le monde était fier de ce geste… bienveillant ?…. J’hésite parce que le mot est un peu trop à la mode, mais on l’a vraiment senti. Et nous, on s’est vraiment sentis utiles. »

Le Carrefour international de théâtre annonce déjà qu’il tiendra cette billetterie aussi l’an prochain. Avec quelques ajustements et adaptations. Sur des formalités, par exemple, « pour être sûr que personne ne puisse acheter plusieurs billets à 0 $ pour les revendre ensuite. On ne pense pas que ce soit arrivé, mais on veut être sûr que ça ne puisse pas arriver. »

Est-ce un exemple à suivre pour les autres théâtres ? « C’est pas pour tout le monde, tempère tout de même Mme Violette. Ça dépend de ta situation, de ton public, de ta position dans le calendrier. Ça demande de renoncer à l’abonnement. »

« En matière d’organisation, ça exige beaucoup de vigilance, de surveillance au jour le jour de billetterie, donc de temps. Pour un festival comme nous, oui, ça vaut la peine et on va le refaire. Est-ce qu’un théâtre à saison pourrait se permettre de faire ça ? Je ne sais pas. »

« Mais tsé, ça fait des années qu’on discute de la question de la fidélisation des publics, qu’on répète aux théâtres qu’il faut qu’on fidélise, fidélise, fidélise ! Et qu’on discute par ailleurs du renouvellement des publics, comme si c’était deux questions séparées, deux dossiers différents. »

La fierté, la solidarité et l’engagement que le Carrefour international de théâtre a généré avec sa tarification inclusive cette année indiquent peut-être que les deux questions doivent finalement se penser ensemble, comprend-on en écoutant Mme Violette.