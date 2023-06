Pour dix sous de symbolisme

Selon une croyance des Territoires du Nord-Ouest, trouver une pièce de dix sous suggère qu’un mort pense à nous depuis « l’autre monde ». Lorsqu’elle a été mise au courant de cette croyance, par l’artiste dénée Nahka Bertrand, Sarah Zakaib s’est mise à collectionner les pièces de dix sous.

« Je me demandais ce que j’allais faire avec toutes ces pièces de monnaie », dit-elle. Puis lui vient l’idée de s’en servir pour monter un spectacle sur les femmes assassinées et disparues. Ce spectacle est devenu Anaskan, présenté à l’OFFTA, qui met en scène quatre artistes, quatre femmes membres du collectif qui porte désormais le nom de Dimes. La performance prendra, les 1er et 2 juin, la forme d’une déambulation débutant à la place de la Paix et se terminant sur la scène du théâtre Aux Écuries.

« C’est pas nécessairement la pièce de monnaie, mais c’est juste l’idée de communiquer ou de penser un peu à ceux qui ne sont plus là. Ces femmes autochtones, on ne sait pas où elles sont, c’est venu toucher au niveau émotif », poursuit Sarah Zakaib.

Il est établi, notamment par Amnistie internationale, que les femmes autochtones sont au moins six fois plus à risque d’être assassinées que la moyenne nationale.

Eruoma Awashish, une autre des quatre artistes en scène dans Anaskan, vient de la communauté attikamek de Manawan.

« Moi, c’est sûr que ma nation est très touchée, très ébranlée par le décès de Joyce Echaquan, dit-elle. C’est pas réglé. Selon moi, c’est encore très douloureux pour les Attikameks. J’ai toujours une pensée pour elle. »

Les deux autres artistes de Dimes sont Sarah Cleary, innue originaire de Mashteuiash, et Nahka Bertrand. Trois des artistes du collectif sont issues du monde des arts visuels. Et les costumes conçus pour la performance, tous sertis de pièces de dix sous, en témoignent. Ici, la pièce d’argent est détournée de son sens commun, celui de monnaie d’échange, pour devenir un objet d’art.

« On a chacune des costumes basés sur le symbolisme de la pièce de monnaie, la matérialité », dit Sarah Zakaib.

« Ce symbole est devenu un matériel intéressant à travailler. La monnaie est un symbole fort du capitalisme, et avec la face de la reine, c’est aussi un symbole du colonialisme. » Le groupe trouve également amusant que le mot « dimes », qui désigne en anglais une pièce de dix sous, donne en français « dîmes », une allusion aux collectes d’argent des églises.

Anaskan Du collectif Dimes, à la place de la Paix et au théâtre Aux Écuries, les 1er et 2 juin.