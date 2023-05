Arts de la scène: un programme estival sous le signe de la diversité

Ce texte fait partie du cahier spécial C'est l'été

Spectacles de fin de saison et festivals estivaux se succèdent à un rythme effréné. En voici une petite sélection éclectique, mais loin d’être exhaustive.

Carrefour international de théâtre

Grand-messe célébrant le théâtre et la danse à Québec, le Carrefour international de théâtre rassemble pour sa 23e édition une belle brochette d’artistes. Il s’agit de la dernière programmation de Marie Gignac en tant que directrice artistique du festival. Dix spectacles — dont trois internationaux — prendront d’assaut les planches en plus des activités satellites et des chantiers artistiques. L’événement a été lancé avec Jusqu’à ce qu’on meure, de Brigitte Poupart (jusqu’au 28 mai). Cette création immersive, qui épouse les codes du théâtre déambulatoire, réunit 12 interprètes provenant du cirque, du théâtre et de la danse. La distribution s’approprie une histoire de fin du monde racontée à rebours. Le parcours théâtral Où tu vas quand tu dors en marchant… ? sera de retour au parc des Moulins à Charlesbourg pour toute la durée de l’événement. À travers cinq tableaux relevant d’un univers narratif unique, les artistes issus de diverses disciplines explorent les thèmes du déracinement, de la résistance, de l’effervescence, de l’absurde et de la résilience féminine.

Jusqu’au 10 juin.

Spectacle des finissants de l’École nationale de cirque

Du côté de la Tohu, à Montréal, la fin de saison laisse traditionnellement place à la relève en cirque. En effet, l’École nationale du cirque met à l’honneur ses différentes cohortes, qu’elles soient en début ou en fin de parcours. À la fois exercice pédagogique et première vitrine pour plusieurs, ces spectacles sont l’occasion de découvrir les prouesses des artistes de demain. Les finissants et finissantes de l’École présenteront quant à eux le spectacle Parades à partir du 1er juin, une production de Marie-Josée Gauthier à laquelle tous les artistes sur scène ont pris part, depuis la création jusqu’à la conception.

Jusqu’au 10 juin.

Masq’alors !

Le masque, objet par excellence des arts, est le personnage principal de ce festival qui en est à sa 8e édition dans la ville de Sainte-Camille, en Estrie. Par des spectacles multidisciplinaires, des conférences, des expositions, des formations et des activités communautaires, le masque est célébré sous toutes ses formes lors de cet événement unique en son genre en Amérique du Nord. Le 1er juin sera présenté le spectacle Gesichter Geschichten… Histoires de visages de Horta Van Hoye, artiste d’origine belge établie au Québec. Celle-ci donnera vie sur scène à de multiples personnages de papier recyclé qui se transforment sur scène en de magnifiques oeuvres. Un « festival off » se déroulera le 27 mai à Saint-Adrien et le 28 mai à Val-des-Sources.

Du 27 mai au 4 juin.

DANSEncore

Pour sa 29e édition, le festival international DANSEncore de Trois-Rivières s’ancre dans une volonté de développer son public et d’aller à la rencontre de plusieurs sensibilités. La proposition pour quatre interprètes de la chorégraphe Véronique Giasson en est un bel exemple. Celle-ci prendra possession des lieux de la maison de la culture pour une résidence. Par la suite, la répétition générale de sa création RESET2 sera ouverte au public, ce qui permettra de découvrir l’envers du décor et d’échanger autour du processus avant la représentation intégrale le 9 juin. Le deuxième événement en salle sera le Gala (9 et 10 juin), grande célébration pour laquelle plusieurs compagnies ont été invitées à présenter une création inédite. Les styles des tableaux relèvent du ballet moderne, du contemporain, de la danse percussive ainsi que de la danse sociale. Une place importante sera faite à la relève avec la présence d’une soixantaine de jeunes artistes provenant des quatre coins du Québec. Le festival offre également une riche programmation extérieure gratuite.

Du 7 au 11 juin.

Festival de cirque des Îles

On ne cessera jamais de ressasser notre amour pour les Îles-de-la-Madeleine. Les personnes qui y seront en vacances auront la chance d’assister à ce festival circassien au coeur de l’archipel, à Cap-aux-Meules. Plusieurs troupes canadiennes s’illustreront pendant six soirées avec trois grandes créations puisant dans le thème du retour. D’ailleurs, la troupe madelinienne Vague de cirque effectue un grand retour à la maison après sept ans d’absence et d’aventures internationales. Elle présentera Éphémère, un exercice placé sous le signe de la témérité.

Du 20 au 25 juillet.

FURIES

Pour sa 4e édition, le festival de danse contemporaine de Marsoui s’offre une riche programmation répondant aux valeurs féministes, inclusives, écoresponsables et décoloniales. Les pièces de groupes seront à l’honneur dans cet événement qui rassemble plus de 60 artistes, dont certains mettront le pied pour la première fois dans la magnifique région de la Haute-Gaspésie.C’est avec une soirée multidisciplinaire que le coup d’envoi sera donné. Sandrine Dagenais-Savard et Catherine Masse présenteront Les coz de maïs, qui plongera le public dans les chants et les danses de leur nation wendate et de leur nation cousine, la nation haudenausanee. Paul Chambers nous invitera à naviguer dans son installation lumineuse PHOSPHOS. Pour sa part, Élise Legrand dévoilera une création citoyenne, résultat d’une rencontre avec les membres de la communauté de Marsoui. On retrouvera par ailleurs des créations d’Anne Thériault, de Lara Kramer, de Kim-Sanh Châu et d’Alexandra « Spicey » Landé. Pour clore cette belle fête, on aura droit à une collaboration entre Safia Nolin (musique) et Maryse Goudreau (arts visuels et performance), qui présenteront Feu de forêt, une ode à la nature et au vivant.

Du 27 au 30 juillet.

Sans oublier l’humour

Beau temps, mauvais temps, le rire est toujours une bonne thérapie à laquelle s’adonner sans retenue. En attendant que les festivals Juste pour rire et Zoofest investissent les planches et les sites extérieurs en juillet et vous fassent oublier la morosité collective, vous pouvez voir quelques artistes locaux qui terminent actuellement leur tournée. Parmi eux, la pétillante et ex-Grande Crue Ève Côté, qui aiguise ses talents de raconteuse dans un premier spectacle solo à découvrir jusqu’au 17 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Eustache et à Magog.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.