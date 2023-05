Alexia Bürger remporte le prix Jovette-Marchessault

La metteuse en scène Alexia Bürger a remporté lundi le prix Jovette-Marchessault, qui vise à saluer la contribution des femmes artistes dans le milieu du théâtre montréalais.

Cette récompense, qui est décernée depuis 2019, s’accompagne d’une bourse de 20 000 $. Les deux autres finalistes, Mélanie Demers et Marie-Ève Huot, reçoivent pour leur part des billets pour effectuer un aller-retour en France dans un vol d’Air Transat.

Le prix, qui porte le nom d’une écrivaine, sculptrice et peintre autodidacte québécoise décédée il y a une dizaine d’années, est remis chaque année à une artiste qui s’est démarquée dans un domaine distinct du milieu du théâtre. L’an dernier, le prix, alors remporté par la dramaturge Marie Leofeli Romero Barlizo, mettait en valeur les autrices ; cette année, ce sont les metteuses en scène que souhaitaient remercier le Conseil des arts de Montréal et le Théâtre Espace Go.

« Je reçois ce prix comme un encouragement à poursuivre le travail avec autant de franchise, de liberté et de persévérance que j’en serai capable », a réagi par voie de communiqué la grande gagnante, Alexia Bürger.

De la persévérance, l’artiste n’en a d’ailleurs pas manqué dans les dernières années, lors desquelles elle a contribué à de nombreuses pièces, tantôt comme autrice, tantôt comme dramaturge et metteuse en scène.

Des oeuvres variées et marquantes

Elle a notamment signé en 2018 la pièce Les Hardings, une oeuvre marquante qui aborde le déraillement ferroviaire survenu à Lac-Mégantic cinq ans plus tôt, pour laquelle l’artiste a remporté deux prix. La pièce, qui a été présentée l’an dernier sur les lieux du drame et à travers la province, a été traduite en anglais, en allemand et en espagnol.

Polyvalente, la metteuse en scène et dramaturge a contribué dans les dernières années à des spectacles variés allant de la danse (Porcelaine, de Wynn Holmes), à l’art circassien (Amora, du Cirque du Soleil), en passant par l’idéation du parcours déambulatoire Je ne m’appartiens plus, présenté au théâtre Espace Go en 2012. Elle a aussi collaboré à la création théâtrale et musicale de Michel Rivard L’origine de mes espèces, qui a remporté deux prix au gala de l’ADISQ en 2019.

Plus récemment, Alexia Bürger a assuré la mise en scène de la pièce Les filles du Saint-Laurent, qui a fait son entrée le mois dernier au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal. L’oeuvre se veut un hommage à la résilience des femmes et à la splendeur du fleuve Saint-Laurent, qui a inspiré tant d’artistes québécois.

L’artiste, qui a été adjointe à la direction artistique du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui de 2006 à 2014, enseigne également la mise en scène à l’École nationale de théâtre du Canada depuis 2018.