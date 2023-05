«Traces d’étoiles»: lever le voile

En 1992, au Quat’Sous, à la barre duquel il était alors, Pierre Bernard dirigeait Sylvie Drapeau et Luc Picard dans Traces d’étoiles, un texte de Cindy Lou Johnson créé à New York quelques années plus tôt et traduit de l’anglais par une débutante fort prometteuse, Maryse Warda. Le spectacle avait obtenu un vif succès, c’est peu de le dire. Ces jours-ci, au Rideau vert, en compagnie de Mylène Mackay et Maxim Gaudette, le metteur en scène renoue avec la pièce, l’un de ces poignants face-à-face dont le théâtre américain a le secret.

Après avoir abandonné son fiancé devant l’autel, après avoir roulé de l’Arizona à l’Alaska sans même retirer sa robe de mariée, après avoir marché une heure dans une spectaculaire tempête de neige, un white out qui jette sur le ciel, la terre et l’air, un grand voile blanc, Rosannah frappe à la porte de la vieille grange de Henry. La rencontre entre la fugitive et l’ermite était aussi improbable qu’elle sera salvatrice. Au milieu de nulle part, pour ainsi dire seuls au monde, prisonniers des éléments, les deux écorchés laisseront peu à peu tomber les masques. En 90 minutes, comme si chacun possédait la clé permettant d’ouvrir le coeur de l’autre, on les verra lâcher prise, partager les souffrances, les remords et les regrets, et même les espoirs qui subsistent, en somme on les observera se reconnaître mutuellement.

Quoique psychologique, voire psychologisante, fondée sur une catharsis pour le moins prévisible, la pièce traverse assez bien le temps. Il est question d’amour et d’engagement, de deuil et de santé mentale, des thèmes qui n’ont rien perdu de leur pertinence. Mais l’intérêt principal de l’oeuvre réside dans le ton qu’elle adopte : un pied dans le réalisme et l’autre dans une grande étrangeté. Ce que le public voit et entend, sans être totalement dissocié du quotidien, est une représentation de l’état psychique des personnages, l’incarnation d’un rapport au monde déformé, d’un sentiment d’inadéquation, d’une distorsion du réel qui n’est pas sans rappeler les contes de fées. Ainsi, l’irruption de Rosannah chez Henry évoque très certainement le plongeon d’Alice vers le pays des merveilles.

Daniel Castonguay, qui avait signé le décor de la première version, a situé le huis clos dans un lieu mystérieux à souhait. Avec son plan incliné, ses lignes fuyantes et ses perspectives tronquées, une architecture vertigineuse que les éclairages de Julie Basse magnifient, la scénographie contribue grandement à l’efficacité du spectacle. Usant adroitement du déséquilibre que leur impose le plateau, aussi justes dans les dialogues cinglants que dans les monologues déchirants, Mylène Mackay et Maxim Gaudette incarnent avec finesse les délicates étapes de l’apprivoisement, l’incandescence des êtres et le providentiel croisement de leurs trajectoires.

Traces d’étoiles Texte : Cindy Lou Johnson. Traduction : Maryse Warda. Mise en scène : Pierre Bernard. Au Théâtre du Rideau vert jusqu’au 10 juin.