Les billets pour «La traversée du siècle» s’envolent en un temps record

Les billets pour La traversée du siècle, une adaptation de l’oeuvre de Michel Tremblay réalisée par Alice Ronfard, se sont envolés en un temps record vendredi. Cinq des sept théâtres montréalais qui présenteront la pièce dans la prochaine année ont affiché complet en quelques heures, voire en quelques minutes pour certains, après l’ouverture de leur billetterie.

« C’est incroyable, c’est extraordinaire ! Je m’attendais à un engouement, mais pas à ce que les billets se vendent aussi vite », s’est réjouie Alice Ronfard vendredi après-midi, en apprenant la nouvelle par Le Devoir.

Le théâtre Espace Libre, La Licorne, et Quat’Sous, qui comptent chacun entre 150 et 180 places, ont confirmé avoir vendu tous leurs billets — au prix de 90 dollars — en moins d’une dizaine de minutes.

« On a lancé la vente à 9 h 35 et ça a pris très précisément 7 minutes pour tout vendre », précise Félix-Antoine Boutin, codirecteur général et directeur artistique de l’Espace libre. C’est dans son théâtre que le texte avait fait l’objet d’une première lecture-événement, le 27 août dernier. « J’y ai assisté et c’était vraiment toute une expérience. En sortant, tout le monde débordait d’enthousiasme. Alors je m’attendais un peu à ce succès, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide », confie-t-il.

« On n’avait pas vu ça depuis très longtemps »

Au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, il était possible dès le 20 mars de s’inscrire sur une liste d’attente pour obtenir sa place lors de l’ouverture officielle de la billetterie vendredi midi. « En tout, on avait 250 billets disponibles, mais plus de 600 personnes se sont inscrites sur la liste d’attente. Il y avait même des gens qui attendaient en file devant le théâtre ce matin, on n’avait pas vu ça depuis très longtemps », raconte Étienne Langlois, codirecteur général et directeur administratif de l’établissement.

Même le théâtre Duceppe, qui compte pour sa part près de 750 places, s’est rempli à vitesse grand V. En moins de quatre heures, l’établissement avait vendu tous ses billets grand public. En milieu d’après-midi, il ne restait qu’une poignée de billets encore disponibles parmi les 120 réservés aux abonnés.

Au TNM, où la vente était entièrement réservée aux abonnés vendredi, il ne restait également que quelques places au balcon en milieu d’après-midi. Le théâtre prévoit de vendre au grand public les places restantes — s’il y en a — le 11 mai.

Il reste toutefois un peu d’espoir pour mettre la main sur le graal. Le Rideau vert ouvrira sa billetterie pour la pièce seulement lundi midi, au moment de lancer officiellement sa programmation pour la saison. Mais là encore, les places seront réservées en priorité aux abonnés. Les billets restants seront vendus au grand public le 1er août.

« Je pense que le balado a donné un avant-goût et donné envie à beaucoup de gens de voir la pièce sur scène, en vrai », avance Alice Ronfard pour expliquer cet engouement.

Félix-Antoine Boutin, d’Espace libre, y voit aussi l’expression d’un attachement pour l’oeuvre de Michel Tremblay et une volonté des spectateurs de se rassembler à nouveau après la période pandémique. « Après autant de mois de fermeture, dans le milieu, on se demandait beaucoup si notre public existait encore. Je pense que ça vient répondre à la question. C’est enthousiasmant est encourageant pour l’avenir. »

Collaboration exceptionnelle

Le mois dernier, les sept théâtres montréalais ont annoncé cette collaboration spéciale, et très rare, pour présenter La traversée du siècle. Chacun offrira une seule et unique représentation du spectacle au cours de l’année 2023-2024. La tournée débute au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui le 26 août 2023. La pièce sera ensuite le 2 septembre à l’Espace libre, le 20 avril 2024 à La Licorne, le 25 mai 2024 au Quat’Sous, le 8 juin 2024 au Rideau vert, le 15 juin 2024 chez Duceppe et pour finir le 29 juin 2024 au Théâtre du Nouveau Monde.

La pièce se veut un condensé de l’oeuvre foisonnante du célèbre Michel Tremblay, qui s’étend sur presque six décennies, plus de 30 romans et autant de pièces de théâtre. L’adaptation d’Alice Ronfard s’intéresse à la vie et au destin de trois femmes, Victoire, Albertine et Thérèse, des personnages phares de l’oeuvre de Tremblay. On y retrouve des thèmes chers à ce dernier, tels que la place des femmes, le désir d’émancipation, l’homosexualité, le métissage ou encore la transcendance des genres.

Le spectacle d’une durée de 12 heures rassemblera plus d’une vingtaine d’artistes sur les planches, dont Emmanuel Schwartz, Céline Bonnier, Violette Chauveau, Dany Boudreault, Rachel Graton et Marie-Hélène Thibault.